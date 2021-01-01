Закрили одне з відділень: ситуація в ковідному госпіталі в Боголюбах на 8 грудня





Про це повідомляє речник медичного закладу Андрій Гнатюк.



Він додає, що вже сьогодні, 8 грудня, призупинило роботу одне з відділень. Відомо, що таке рішення прийняли через зменшення кількості пацієнтів.



За минулу добу (7 грудня) у госпіталь в Боголюбах госпіталізували 4 хворих, виписали 14-х. Хворі спожили 2,3 тонни кисню, залишалося 10 тонн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 8 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 100 пацієнтів, з них 80 – під високими потоками кисню, 8 – в реанімації, 23 – у важкому стані.Про це повідомляє речник медичного закладуВін додає, що вже сьогодні, 8 грудня, призупинило роботу одне з відділень. Відомо, що таке рішення прийняли через зменшення кількості пацієнтів.За минулу добу (7 грудня) у госпіталь в Боголюбах госпіталізували 4 хворих, виписали 14-х. Хворі спожили 2,3 тонни кисню, залишалося 10 тонн.

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