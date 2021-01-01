Багатодітним родинам і самотнім людям: у громаді на Волині роздавали сповіщувачі про задимлення
Сьогодні, 10:25
На Волині рятувальники безплатно роздавали портативні сповіщення про задимлення багатодітним родинам і самотнім людям. Перші апарати привезли 7 грудня в Торчинську громаду.
Як розповів Суспільному інспектор Луцького райуправління ДСНС в області Владислав Самойленко, прилад прикріплюють до стелі, і в разі потрапляння диму або чадного газу сповіщувач сигналізує про небезпеку.
"Коли буде дим, то буде подавати кожні півтори секунди короткими сигналами пищати. Коли почуєте цей сигнал – треба брати дітей і виводити на свіже повітря, тоді перевірити хату", – розповів Владислав Самойленко.
Перша родина, у яку прийшли рятувальники, – будинок сімейного типу. У сім'ї Семенюків дев'ятеро дітей. Семеро навчаються в школі, ще двоє малих удома, – говорить мама Алла Семенюк. Жінка додала: меншим дітям правила пожежної безпеки нагадує постійно.
"Сашко дуже любив гратися сірниками в першому класі, ми з вчителькою говорили і вдома, і в школі, на щастя пройшло все без збитків", – зазначила Алла Семенюк.
Будинок родина Семенюків опалює твердим паливом. Котел знаходиться в окремому приміщенні, – розповів батько сімейства Іван Семенюк. "Економний котел воно тліє на 6-8годин горить і не треба підкидати вугілля, як колись, дров совати кучу. На зиму хватає два ЗІЛи", – каже волинянин.
Сповіщувач працює на батарейці 10 років без заміни живлення, – зазначив пожежник Владислав Самойленко. Перед монтуванням прилади перевіряли на спрацювання сигналу.
"Тут знаходяться отвори для потрапляння диму, після чого сигналізує датчик. Осередок диму в іншій кімнаті, дим пройде через двері – пройде до стелі і спрацює димосигналізатор, відповідно, людина зреагує", – зазначив інспектор.
В оселі іншої родини – сім'ї Дударів, якій подарували пожежний сповіщувач, інспектор ДСНС помітив несправність пічного опалення.
"Тут у вас тріщини пішли, тут пішла. Воно десь може загорятися і проходити через тріщини й задимлювати приміщення замажте його, щоб убезпечити себе і дітей", – каже пожежник.
У Торчинській громаді нині роздали дев'ять приладів, які рятувальникам безплатно надали іноземні партнери, – повідомив начальник головного управління ДСНС області Володимир Грушовінчук.
"У цьому році у нас на даний період виникло 1 058 пожеж – з минулим роком зменшення на 30 %. У цьому році загинуло 43 особи, в основному в приватних житлових будинках", – додав очільник управління.
Загалом таких сигналізаторів рятувальники отримали 40 штук, котрі планують роздати і в інших громадах впродовж двох тижнів.
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Як розповів Суспільному інспектор Луцького райуправління ДСНС в області Владислав Самойленко, прилад прикріплюють до стелі, і в разі потрапляння диму або чадного газу сповіщувач сигналізує про небезпеку.
"Коли буде дим, то буде подавати кожні півтори секунди короткими сигналами пищати. Коли почуєте цей сигнал – треба брати дітей і виводити на свіже повітря, тоді перевірити хату", – розповів Владислав Самойленко.
Перша родина, у яку прийшли рятувальники, – будинок сімейного типу. У сім'ї Семенюків дев'ятеро дітей. Семеро навчаються в школі, ще двоє малих удома, – говорить мама Алла Семенюк. Жінка додала: меншим дітям правила пожежної безпеки нагадує постійно.
"Сашко дуже любив гратися сірниками в першому класі, ми з вчителькою говорили і вдома, і в школі, на щастя пройшло все без збитків", – зазначила Алла Семенюк.
Будинок родина Семенюків опалює твердим паливом. Котел знаходиться в окремому приміщенні, – розповів батько сімейства Іван Семенюк. "Економний котел воно тліє на 6-8годин горить і не треба підкидати вугілля, як колись, дров совати кучу. На зиму хватає два ЗІЛи", – каже волинянин.
Сповіщувач працює на батарейці 10 років без заміни живлення, – зазначив пожежник Владислав Самойленко. Перед монтуванням прилади перевіряли на спрацювання сигналу.
"Тут знаходяться отвори для потрапляння диму, після чого сигналізує датчик. Осередок диму в іншій кімнаті, дим пройде через двері – пройде до стелі і спрацює димосигналізатор, відповідно, людина зреагує", – зазначив інспектор.
В оселі іншої родини – сім'ї Дударів, якій подарували пожежний сповіщувач, інспектор ДСНС помітив несправність пічного опалення.
"Тут у вас тріщини пішли, тут пішла. Воно десь може загорятися і проходити через тріщини й задимлювати приміщення замажте його, щоб убезпечити себе і дітей", – каже пожежник.
У Торчинській громаді нині роздали дев'ять приладів, які рятувальникам безплатно надали іноземні партнери, – повідомив начальник головного управління ДСНС області Володимир Грушовінчук.
"У цьому році у нас на даний період виникло 1 058 пожеж – з минулим роком зменшення на 30 %. У цьому році загинуло 43 особи, в основному в приватних житлових будинках", – додав очільник управління.
Загалом таких сигналізаторів рятувальники отримали 40 штук, котрі планують роздати і в інших громадах впродовж двох тижнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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