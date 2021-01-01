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У Луцьку під колеса автомобіля потрапила 73-річна пенсіонерка. ФОТО

У Луцьку під колеса автомобіля потрапила 73-річна пенсіонерка. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода трапилась учора, 7 грудня, близько 17 години, на вулиці В`ячеслава Хурсенка у Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

25-річний водій Opel Ascona здійснив наїзд на 73-річну жінку, яка перетинала проїжджу частину поза пішохідним переходом.

Пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.

Водій транспортного засобу був тверезим.
У Луцьку під колеса автомобіля потрапила 73-річна пенсіонерка. ФОТО

Відомості зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження.
У Луцьку під колеса автомобіля потрапила 73-річна пенсіонерка. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк, пенсіонерка
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