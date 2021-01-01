У Луцьку під колеса автомобіля потрапила 73-річна пенсіонерка. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



25-річний водій Opel Ascona здійснив наїзд на 73-річну жінку, яка перетинала проїжджу частину поза пішохідним переходом.



Пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.



Водій транспортного засобу був тверезим.



Відомості зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода трапилась учора, 7 грудня, близько 17 години, на вулиці В`ячеслава Хурсенка у Луцьку.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.25-річний водій Opel Ascona здійснив наїзд на 73-річну жінку, яка перетинала проїжджу частину поза пішохідним переходом.Пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.Водій транспортного засобу був тверезим.Відомості зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження.

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