вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині за добу 12 людей померли від коронавірусу

На Волині за добу 12 людей померли від коронавірусу
За минулу добу на Волині зареєстрували 379 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 253 хворих:

Луцька ТГ – 192 хворих
Боратинська ТГ – 7 хворих
Городищенська ТГ -7 хворих
Горохівська ТГ – 10 хворих
Доросинівська ТГ - 1хворий
Ківерцівська ТГ - 14 хворих
Копачівська ТГ – 1 хворий
Олицька ТГ - 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 10 хворих
Рожищенська ТГ - 2 хворих
Торчинсьтка ТГ – 7 хворих
Цуманська ТГ – 1 хворий

Володимир-Волинський район – 41 хворий:

Затурцівська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинська ТГ – 11 хворих
Зимнівська ТГ – 1 хворий
Іваничівська ТГ– 1 хворий
Локачинська ТГ - 1 хворий
Нововолинська ТГ – 14 хворих
Оваднівська ТГ -1 хворий
Павлівська ТГ– 6 хворих
Поромівська ТГ – 4 хворих
Устилузька ТГ - 1 хворий

Камінь-Каширський район – 20 хворих:

Камінь-Каширська ТГ – 8 хворих
Любешівська ТГ – 11 хворих
Прилісненська ТГ - 1 хворий

Ковельський район – 65 хворих:

Вишнівська ТГ – 6 хворих
Голобська ТГ – 2 хворих
Головненська ТГ – 10 хворих
Дубівська ТГ – 3 хворих
Ковельська ТГ – 15 хворих
Любомльська ТГ – 8 хворих
Ратнівська ТГ – 3 хворих
Смідинська ТГ – 2 хворих
Старовижівська ТГ – 2 хворих
Турійська ТГ – 6 хворих
Шацька ТГ – 8 хворих

Госпіталізували – 79 хворих, 300 – лікується амбулаторно.

Усього станом на 8 грудня в області зареєстрували 97 448 випадків.

Одужало – 85 711 осіб (за останню добу – 989).

Летальних випадків (осіб) – 2051, з них за останню добу – 12:

Луцький район – 7 випадків: Луцька ТГ (5), Колківська ТГ (1), Боратинська ТГ (1).
Володимир-Волинський район – 2 випадки: Устилузька ТГ (1), Нововолинська ТГ (1).
Ковельський район – 3 випадки: Ковельська ТГ (1), Голобська ТГ (1), Турійська ТГ (1).

Методом ПЛР всього обстежено 393 546 осіб, за останню добу – 1264 особи.

За добу 07 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 5570 щеплень. Першою дозою щепили 1829 осіб та другою дозою – 3741 особу.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 302 687 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 247 570 людей. Загалом проведено 550 257 щеплень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Назвали обов'язкову умову отримання тисячі за вакцинацію
Сьогодні, 11:25
Аукціон з продажу приміщень Ковельської колонії знову не відбувся: не було покупців
Сьогодні, 11:10
На Волині за добу 12 людей померли від коронавірусу
Сьогодні, 10:59
У Луцьку під колеса автомобіля потрапила 73-річна пенсіонерка. ФОТО
Сьогодні, 10:33
Багатодітним родинам і самотнім людям: у громаді на Волині роздавали сповіщувачі про задимлення
Сьогодні, 10:25
Схожі новини
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги
07 грудень, 09:58
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги
06 грудень, 09:51
На Волині за добу 14 людей померло від коронавірусу На Волині за добу 14 людей померло від коронавірусу
02 грудень, 09:15
На Волині за останню добу від коронавірусу померло 14 людей і виявили 530 нових інфікованих На Волині за останню добу від коронавірусу померло 14 людей і виявили 530 нових інфікованих
01 грудень, 09:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський лікар розповів, як алкоголь може запобігати серцево-судинним захворюванням
Сьогодні, 11:38
 0
Назвали обов'язкову умову отримання тисячі за вакцинацію
Сьогодні, 11:25
 0
Аукціон з продажу приміщень Ковельської колонії знову не відбувся: не було покупців
Сьогодні, 11:10
 0
На Волині за добу 12 людей померли від коронавірусу
Сьогодні, 10:59
 0
У Луцьку під колеса автомобіля потрапила 73-річна пенсіонерка. ФОТО
Сьогодні, 10:33
 0
Медіа
відео
1/8