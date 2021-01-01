На Волині за добу 12 людей померли від коронавірусу

За минулу добу на Волині зареєстрували 379 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.– 253 хворих:Луцька ТГ – 192 хворихБоратинська ТГ – 7 хворихГородищенська ТГ -7 хворихГорохівська ТГ – 10 хворихДоросинівська ТГ - 1хворийКіверцівська ТГ - 14 хворихКопачівська ТГ – 1 хворийОлицька ТГ - 1 хворийПідгайцівська ТГ – 10 хворихРожищенська ТГ - 2 хворихТорчинсьтка ТГ – 7 хворихЦуманська ТГ – 1 хворий– 41 хворий:Затурцівська ТГ – 1 хворийВолодимир-Волинська ТГ – 11 хворихЗимнівська ТГ – 1 хворийІваничівська ТГ– 1 хворийЛокачинська ТГ - 1 хворийНововолинська ТГ – 14 хворихОваднівська ТГ -1 хворийПавлівська ТГ– 6 хворихПоромівська ТГ – 4 хворихУстилузька ТГ - 1 хворий– 20 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 8 хворихЛюбешівська ТГ – 11 хворихПрилісненська ТГ - 1 хворий– 65 хворих:Вишнівська ТГ – 6 хворихГолобська ТГ – 2 хворихГоловненська ТГ – 10 хворихДубівська ТГ – 3 хворихКовельська ТГ – 15 хворихЛюбомльська ТГ – 8 хворихРатнівська ТГ – 3 хворихСмідинська ТГ – 2 хворихСтаровижівська ТГ – 2 хворихТурійська ТГ – 6 хворихШацька ТГ – 8 хворихГоспіталізували – 79 хворих, 300 – лікується амбулаторно.Усього станом на 8 грудня в області зареєстрували 97 448 випадків.Одужало – 85 711 осіб (за останню добу – 989).Летальних випадків (осіб) – 2051, з них за останню добу – 12:Луцький район – 7 випадків: Луцька ТГ (5), Колківська ТГ (1), Боратинська ТГ (1).Володимир-Волинський район – 2 випадки: Устилузька ТГ (1), Нововолинська ТГ (1).Ковельський район – 3 випадки: Ковельська ТГ (1), Голобська ТГ (1), Турійська ТГ (1).Методом ПЛР всього обстежено 393 546 осіб, за останню добу – 1264 особи.За добу 07 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 5570 щеплень. Першою дозою щепили 1829 осіб та другою дозою – 3741 особу.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 302 687 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 247 570 людей. Загалом проведено 550 257 щеплень.