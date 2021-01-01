На Волині за добу 12 людей померли від коронавірусу
Сьогодні, 10:59
За минулу добу на Волині зареєстрували 379 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 253 хворих:
Луцька ТГ – 192 хворих
Боратинська ТГ – 7 хворих
Городищенська ТГ -7 хворих
Горохівська ТГ – 10 хворих
Доросинівська ТГ - 1хворий
Ківерцівська ТГ - 14 хворих
Копачівська ТГ – 1 хворий
Олицька ТГ - 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 10 хворих
Рожищенська ТГ - 2 хворих
Торчинсьтка ТГ – 7 хворих
Цуманська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 41 хворий:
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинська ТГ – 11 хворих
Зимнівська ТГ – 1 хворий
Іваничівська ТГ– 1 хворий
Локачинська ТГ - 1 хворий
Нововолинська ТГ – 14 хворих
Оваднівська ТГ -1 хворий
Павлівська ТГ– 6 хворих
Поромівська ТГ – 4 хворих
Устилузька ТГ - 1 хворий
Камінь-Каширський район – 20 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 8 хворих
Любешівська ТГ – 11 хворих
Прилісненська ТГ - 1 хворий
Ковельський район – 65 хворих:
Вишнівська ТГ – 6 хворих
Голобська ТГ – 2 хворих
Головненська ТГ – 10 хворих
Дубівська ТГ – 3 хворих
Ковельська ТГ – 15 хворих
Любомльська ТГ – 8 хворих
Ратнівська ТГ – 3 хворих
Смідинська ТГ – 2 хворих
Старовижівська ТГ – 2 хворих
Турійська ТГ – 6 хворих
Шацька ТГ – 8 хворих
Госпіталізували – 79 хворих, 300 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 8 грудня в області зареєстрували 97 448 випадків.
Одужало – 85 711 осіб (за останню добу – 989).
Летальних випадків (осіб) – 2051, з них за останню добу – 12:
Луцький район – 7 випадків: Луцька ТГ (5), Колківська ТГ (1), Боратинська ТГ (1).
Володимир-Волинський район – 2 випадки: Устилузька ТГ (1), Нововолинська ТГ (1).
Ковельський район – 3 випадки: Ковельська ТГ (1), Голобська ТГ (1), Турійська ТГ (1).
Методом ПЛР всього обстежено 393 546 осіб, за останню добу – 1264 особи.
За добу 07 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 5570 щеплень. Першою дозою щепили 1829 осіб та другою дозою – 3741 особу.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 302 687 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 247 570 людей. Загалом проведено 550 257 щеплень.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 253 хворих:
Луцька ТГ – 192 хворих
Боратинська ТГ – 7 хворих
Городищенська ТГ -7 хворих
Горохівська ТГ – 10 хворих
Доросинівська ТГ - 1хворий
Ківерцівська ТГ - 14 хворих
Копачівська ТГ – 1 хворий
Олицька ТГ - 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 10 хворих
Рожищенська ТГ - 2 хворих
Торчинсьтка ТГ – 7 хворих
Цуманська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 41 хворий:
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинська ТГ – 11 хворих
Зимнівська ТГ – 1 хворий
Іваничівська ТГ– 1 хворий
Локачинська ТГ - 1 хворий
Нововолинська ТГ – 14 хворих
Оваднівська ТГ -1 хворий
Павлівська ТГ– 6 хворих
Поромівська ТГ – 4 хворих
Устилузька ТГ - 1 хворий
Камінь-Каширський район – 20 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 8 хворих
Любешівська ТГ – 11 хворих
Прилісненська ТГ - 1 хворий
Ковельський район – 65 хворих:
Вишнівська ТГ – 6 хворих
Голобська ТГ – 2 хворих
Головненська ТГ – 10 хворих
Дубівська ТГ – 3 хворих
Ковельська ТГ – 15 хворих
Любомльська ТГ – 8 хворих
Ратнівська ТГ – 3 хворих
Смідинська ТГ – 2 хворих
Старовижівська ТГ – 2 хворих
Турійська ТГ – 6 хворих
Шацька ТГ – 8 хворих
Госпіталізували – 79 хворих, 300 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 8 грудня в області зареєстрували 97 448 випадків.
Одужало – 85 711 осіб (за останню добу – 989).
Летальних випадків (осіб) – 2051, з них за останню добу – 12:
Луцький район – 7 випадків: Луцька ТГ (5), Колківська ТГ (1), Боратинська ТГ (1).
Володимир-Волинський район – 2 випадки: Устилузька ТГ (1), Нововолинська ТГ (1).
Ковельський район – 3 випадки: Ковельська ТГ (1), Голобська ТГ (1), Турійська ТГ (1).
Методом ПЛР всього обстежено 393 546 осіб, за останню добу – 1264 особи.
За добу 07 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 5570 щеплень. Першою дозою щепили 1829 осіб та другою дозою – 3741 особу.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 302 687 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 247 570 людей. Загалом проведено 550 257 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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