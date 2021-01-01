Аукціон з продажу приміщень Ковельської колонії знову не відбувся: не було покупців





Про це розповів Олег Ісевич.



Зі слів Олега Ісевича, аукціон не відбувся, бо не було покупців та діє заборона в період карантину на проведення аукціонів зі зниженням стартової ціни.



Наразі система автоматично перенесла торги на 5 січня.



Стартова ціна колонії - 41 624 692 гривень. Наразі система автоматично зменшила цю суму вдвічі.



"Система сама автоматично присвоює статус "аукціон не відбувся" і автоматично зменшує ціну на 50%. Потім зміни здійснюють у ручному режимі. Вказують дати проведення наступних торгів та ціну", – каже Олег Ісевич.



Територія Ковельської колонії, яку виставили на торги, майже п'ять гектарів. Це вже треті торги, які не відбулися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 33 приміщення Ковельської виховної колонії мали продати на аукціоні 7 грудня. Аукціон не відбувся.Про це розповів Суспільному у телефонному коментарі речник прес-служби Фонду держмайна УкраїниЗі слів Олега Ісевича, аукціон не відбувся, бо не було покупців та діє заборона в період карантину на проведення аукціонів зі зниженням стартової ціни.Наразі система автоматично перенесла торги на 5 січня.Стартова ціна колонії - 41 624 692 гривень. Наразі система автоматично зменшила цю суму вдвічі."Система сама автоматично присвоює статус "аукціон не відбувся" і автоматично зменшує ціну на 50%. Потім зміни здійснюють у ручному режимі. Вказують дати проведення наступних торгів та ціну", – каже Олег Ісевич.Територія Ковельської колонії, яку виставили на торги, майже п'ять гектарів. Це вже треті торги, які не відбулися.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію