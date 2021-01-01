Аукціон з продажу приміщень Ковельської колонії знову не відбувся: не було покупців
Сьогодні, 11:10
На Волині 33 приміщення Ковельської виховної колонії мали продати на аукціоні 7 грудня. Аукціон не відбувся.
Про це розповів Суспільному у телефонному коментарі речник прес-служби Фонду держмайна України Олег Ісевич.
Зі слів Олега Ісевича, аукціон не відбувся, бо не було покупців та діє заборона в період карантину на проведення аукціонів зі зниженням стартової ціни.
Наразі система автоматично перенесла торги на 5 січня.
Стартова ціна колонії - 41 624 692 гривень. Наразі система автоматично зменшила цю суму вдвічі.
"Система сама автоматично присвоює статус "аукціон не відбувся" і автоматично зменшує ціну на 50%. Потім зміни здійснюють у ручному режимі. Вказують дати проведення наступних торгів та ціну", – каже Олег Ісевич.
Територія Ковельської колонії, яку виставили на торги, майже п'ять гектарів. Це вже треті торги, які не відбулися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів Суспільному у телефонному коментарі речник прес-служби Фонду держмайна України Олег Ісевич.
Зі слів Олега Ісевича, аукціон не відбувся, бо не було покупців та діє заборона в період карантину на проведення аукціонів зі зниженням стартової ціни.
Наразі система автоматично перенесла торги на 5 січня.
Стартова ціна колонії - 41 624 692 гривень. Наразі система автоматично зменшила цю суму вдвічі.
"Система сама автоматично присвоює статус "аукціон не відбувся" і автоматично зменшує ціну на 50%. Потім зміни здійснюють у ручному режимі. Вказують дати проведення наступних торгів та ціну", – каже Олег Ісевич.
Територія Ковельської колонії, яку виставили на торги, майже п'ять гектарів. Це вже треті торги, які не відбулися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинський лікар розповів, як алкоголь може запобігати серцево-судинним захворюванням
Сьогодні, 11:38
Назвали обов'язкову умову отримання тисячі за вакцинацію
Сьогодні, 11:25
Аукціон з продажу приміщень Ковельської колонії знову не відбувся: не було покупців
Сьогодні, 11:10
На Волині за добу 12 людей померли від коронавірусу
Сьогодні, 10:59
Медіа