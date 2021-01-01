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Аукціон з продажу приміщень Ковельської колонії знову не відбувся: не було покупців

Аукціон з продажу приміщень Ковельської колонії знову не відбувся: не було покупців
На Волині 33 приміщення Ковельської виховної колонії мали продати на аукціоні 7 грудня. Аукціон не відбувся.

Про це розповів Суспільному у телефонному коментарі речник прес-служби Фонду держмайна України Олег Ісевич.

Зі слів Олега Ісевича, аукціон не відбувся, бо не було покупців та діє заборона в період карантину на проведення аукціонів зі зниженням стартової ціни.

Наразі система автоматично перенесла торги на 5 січня.

Стартова ціна колонії - 41 624 692 гривень. Наразі система автоматично зменшила цю суму вдвічі.

"Система сама автоматично присвоює статус "аукціон не відбувся" і автоматично зменшує ціну на 50%. Потім зміни здійснюють у ручному режимі. Вказують дати проведення наступних торгів та ціну", – каже Олег Ісевич.

Територія Ковельської колонії, яку виставили на торги, майже п'ять гектарів. Це вже треті торги, які не відбулися.

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Теги: Ковель, аукціон, колонія
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