Назвали обов'язкову умову отримання тисячі за вакцинацію





Про це розповів Михайло Федоров.



"Однією з умов отримання виплат по програмі "єПідтримка" буде наявність "зеленого" COVID-сертифікату в застосунку "Дія". За статистикою ми бачимо, що частина українців, які вакцинувалися, ще не встигли отримати свій цифровий сертифікат. Тому ми активно закликаємо вакцинованих громадян вже зараз, до старту програми, потурбувалися про його генерацію", — говорить Федоров.



Так, за даними Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні повний курс щеплення від коронавірусу зробили вже майже 12 млн українців. Утім, за даними Мінцифри, лише 7,7 млн вакцинованих отримали "жовті" чи "зелені" електронні COVID-сертифікати за допомогою "Дії". Тож у міністерстві побоюються, що решта користувачів генеруватиме їх саме у перші дні від старту програми "єПідтримка" — і це створить додаткове навантаження на систему.



"У день старту програми очікуємо мільйони різних запитів — і щодо послуги 1000 грн, і отримання сертифікатів. За нашими прогнозами, це буде рекорд за об'ємом трафіку в державних продуктах. Тому наразі робимо все, щоб система працювала стабільно і не було збоїв", — наголошує Михайло Федоров.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Обов'язковою умовою для отримання тисячі гривень за вакцинацію є COVID-сертифікат саме у застосунку "Дія". Без нього отримати кошти за програмою "єПідтримка" щеплені українці не зможуть.Про це розповів ТСН.ua віцепрем'єр-міністр України — міністр цифрової трансформації"Однією з умов отримання виплат по програмі "єПідтримка" буде наявність "зеленого" COVID-сертифікату в застосунку "Дія". За статистикою ми бачимо, що частина українців, які вакцинувалися, ще не встигли отримати свій цифровий сертифікат. Тому ми активно закликаємо вакцинованих громадян вже зараз, до старту програми, потурбувалися про його генерацію", — говорить Федоров.Так, за даними Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні повний курс щеплення від коронавірусу зробили вже майже 12 млн українців. Утім, за даними Мінцифри, лише 7,7 млн вакцинованих отримали "жовті" чи "зелені" електронні COVID-сертифікати за допомогою "Дії". Тож у міністерстві побоюються, що решта користувачів генеруватиме їх саме у перші дні від старту програми "єПідтримка" — і це створить додаткове навантаження на систему."У день старту програми очікуємо мільйони різних запитів — і щодо послуги 1000 грн, і отримання сертифікатів. За нашими прогнозами, це буде рекорд за об'ємом трафіку в державних продуктах. Тому наразі робимо все, щоб система працювала стабільно і не було збоїв", — наголошує Михайло Федоров.

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