Волинський лікар розповів, як алкоголь може запобігати серцево-судинним захворюванням





Про це у програмі «Телемедицина» на



Передусім лікар наголосив, що надмірне вживання алкоголю є однозначно негативним фактором для виникнення і перебігу серцево-судинних захворювань.



«Офіційні рекомендації говорять про те, що надмірне вживання алкоголю негативно впливає не тільки на серцево-судинну систему, а й на інші органи, шлунково-кишковий тракт, печінку», – запевнив Сергій Саламатін.



«Але, з іншого боку, є офіційно прийнята рекомендація від дуже авторитетних у галузі кардіології світових товариств. Для осіб, які здатні усвідомити всі ризики, існує теза, що можна приймати алкоголь в невеликих дозах. Мова йде про 10 грамів чистого алкоголю. У перерахунку на міцні традиційні напої це 30 мілілітрів. Цю дозу можна назвати лікувально-профілактичною», – пояснив кардіолог.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Алкоголь у зовсім невеликих дозах здатен запобігати серцево-судинним захворюванням. Профілактично-лікувальною вважають дозу не більше як 10 мілілітрів чистого алкоголю.Про це у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 6 грудня розповів завідувач кардіологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Саламатін, коментуючи розповсюджену думку про те, що алкоголь здатен знижувати тиск.Передусім лікар наголосив, що надмірне вживання алкоголю є однозначно негативним фактором для виникнення і перебігу серцево-судинних захворювань.«Офіційні рекомендації говорять про те, що надмірне вживання алкоголю негативно впливає не тільки на серцево-судинну систему, а й на інші органи, шлунково-кишковий тракт, печінку», – запевнив«Але, з іншого боку, є офіційно прийнята рекомендація від дуже авторитетних у галузі кардіології світових товариств. Для осіб, які здатні усвідомити всі ризики, існує теза, що можна приймати алкоголь в невеликих дозах. Мова йде про 10 грамів чистого алкоголю. У перерахунку на міцні традиційні напої це 30 мілілітрів. Цю дозу можна назвати лікувально-профілактичною», – пояснив кардіолог.

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