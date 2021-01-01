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Волинський лікар розповів, як алкоголь може запобігати серцево-судинним захворюванням

Волинський лікар розповів, як алкоголь може запобігати серцево-судинним захворюванням
Алкоголь у зовсім невеликих дозах здатен запобігати серцево-судинним захворюванням. Профілактично-лікувальною вважають дозу не більше як 10 мілілітрів чистого алкоголю.

Про це у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 6 грудня розповів завідувач кардіологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Саламатін, коментуючи розповсюджену думку про те, що алкоголь здатен знижувати тиск.

Передусім лікар наголосив, що надмірне вживання алкоголю є однозначно негативним фактором для виникнення і перебігу серцево-судинних захворювань.

«Офіційні рекомендації говорять про те, що надмірне вживання алкоголю негативно впливає не тільки на серцево-судинну систему, а й на інші органи, шлунково-кишковий тракт, печінку», – запевнив Сергій Саламатін.

«Але, з іншого боку, є офіційно прийнята рекомендація від дуже авторитетних у галузі кардіології світових товариств. Для осіб, які здатні усвідомити всі ризики, існує теза, що можна приймати алкоголь в невеликих дозах. Мова йде про 10 грамів чистого алкоголю. У перерахунку на міцні традиційні напої це 30 мілілітрів. Цю дозу можна назвати лікувально-профілактичною», – пояснив кардіолог.

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Теги: алкоголь, тиск, Волинь
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