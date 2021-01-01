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У Луцьку демонтують історичні двері

У Луцьку демонтують історичні двері
У Луцьку розпочався демонтаж історичних дверей, які поїдуть на реставрацію.

Про це повідомив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис у Фейсбук.

Він пише, що довга підготовча робота завершена і приблизно через 4 місяці Луцьк буде мати одразу троє реставрованих дверей за адресами: Кривий Вал, 32, Словацького, 1 та Лесі Українки, 9. Серед них - і відомі зелені двері, де люблять фотографуватися лучани та гості міста.
У Луцьку демонтують історичні двері

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Теги: демонтаж, двері, Луцьк
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