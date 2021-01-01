У Луцьку демонтують історичні двері





Про це повідомив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради



Він пише, що довга підготовча робота завершена і приблизно через 4 місяці Луцьк буде мати одразу троє реставрованих дверей за адресами: Кривий Вал, 32, Словацького, 1 та Лесі Українки, 9. Серед них - і відомі зелені двері, де люблять фотографуватися лучани та гості міста.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочався демонтаж історичних дверей, які поїдуть на реставрацію.Про це повідомив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис у Фейсбук.Він пише, що довга підготовча робота завершена і приблизно через 4 місяці Луцьк буде мати одразу троє реставрованих дверей за адресами: Кривий Вал, 32, Словацького, 1 та Лесі Українки, 9. Серед них - і відомі зелені двері, де люблять фотографуватися лучани та гості міста.

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