У Луцьку демонтують історичні двері
Сьогодні, 11:42
У Луцьку розпочався демонтаж історичних дверей, які поїдуть на реставрацію.
Про це повідомив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис у Фейсбук.
Він пише, що довга підготовча робота завершена і приблизно через 4 місяці Луцьк буде мати одразу троє реставрованих дверей за адресами: Кривий Вал, 32, Словацького, 1 та Лесі Українки, 9. Серед них - і відомі зелені двері, де люблять фотографуватися лучани та гості міста.
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Про це повідомив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис у Фейсбук.
Він пише, що довга підготовча робота завершена і приблизно через 4 місяці Луцьк буде мати одразу троє реставрованих дверей за адресами: Кривий Вал, 32, Словацького, 1 та Лесі Українки, 9. Серед них - і відомі зелені двері, де люблять фотографуватися лучани та гості міста.
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