На Волині закривають ФАПи: чи є шанс їх зберегти





Про це у програмі «Актуально» на Юрій Легкодух.



«Дійсно кількість ФАПів у громадах зменшується. В Україні відбувається медична реформа, згідно з якою заклад охорони здоров’я укладає договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України. ФАП входить до структури первинної медико-соціальної допомоги – центру ПМСД. ФАПи, які в нас є, не відповідають державним будівельним нормам. Зараз, щоб укласти договір з НСЗУ, повинні бути витримані жорсткі умови. ФАПи не пристосовані до тих умов контрактування з НСЗУ», – зазначив головний медик області.



Що ж до амбулаторій, які стають філіями закладу охорони здоров’я, за його словами, мають бути витримані норми, які виставляє НСЗУ.



«Якщо ці норми виконані, в амбулаторії є певний штат працівників, якщо в амбулаторії є обладнання, то вони можуть підписувати пакет НСЗУ», – сказав Юрій Легкодух.



«Ми входимо у реформу, і ця реформа жорстока. Раніше ми жили в умовах, що медицина була дотаційна. Зараз медицина повинна сама на себе заробляти», – пояснив він.



Усе ж, на думку начальника управління, шанс зберегти ФАП є.



«Якщо є нормальний керівник закладу охорони здоров’я, який провів аудит роботи ФАПу – що там робиться, яке там є обладнання, яке приміщення, який персонал – і якщо він бачить доцільність у збереженні того ФАПу, то його можна зберегти. Наприклад, перепрофілювати – зробити медичний пункт тимчасового базування, в якому будуть надаватися певні послуги населенню, щоб воно не відчувало себе відокремленим від медицини… НСЗУ має різні пакети: паліативна допомога, соціальна допомога тощо, які потрібно вивчати», – каже Юрій Легкодух.



Також, на його думку, громада може взяти ФАП на свій баланс.



«Якщо територіальна громада має у своєму підпорядкуванні ФАпи і якщо ця громада, вивчивши свій фінансовий стан, може собі дозволити утримувати ФАПи, вона може взяти їх на свій баланс. Але у ФАПі не може працювати лише фельдшер чи лише санітарка – повинен бути лікар», – наголосив начальник управління охорони здоров’я.



Нагадаємо, в Олицькій громаді уже за кілька місяців можуть закрити одразу 6 ФАПів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останній рік кількість фельдшерсько-акушерських пунктів у громадах зменшується. І причина цьому – медична реформа.Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі 7 грудня розповів начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА«Дійсно кількість ФАПів у громадах зменшується. В Україні відбувається медична реформа, згідно з якою заклад охорони здоров’я укладає договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України. ФАП входить до структури первинної медико-соціальної допомоги – центру ПМСД. ФАПи, які в нас є, не відповідають державним будівельним нормам. Зараз, щоб укласти договір з НСЗУ, повинні бути витримані жорсткі умови. ФАПи не пристосовані до тих умов контрактування з НСЗУ», – зазначив головний медик області.Що ж до амбулаторій, які стають філіями закладу охорони здоров’я, за його словами, мають бути витримані норми, які виставляє НСЗУ.«Якщо ці норми виконані, в амбулаторії є певний штат працівників, якщо в амбулаторії є обладнання, то вони можуть підписувати пакет НСЗУ», – сказав Юрій Легкодух.«Ми входимо у реформу, і ця реформа жорстока. Раніше ми жили в умовах, що медицина була дотаційна. Зараз медицина повинна сама на себе заробляти», – пояснив він.Усе ж, на думку начальника управління, шанс зберегти ФАП є.«Якщо є нормальний керівник закладу охорони здоров’я, який провів аудит роботи ФАПу – що там робиться, яке там є обладнання, яке приміщення, який персонал – і якщо він бачить доцільність у збереженні того ФАПу, то його можна зберегти. Наприклад, перепрофілювати – зробити медичний пункт тимчасового базування, в якому будуть надаватися певні послуги населенню, щоб воно не відчувало себе відокремленим від медицини… НСЗУ має різні пакети: паліативна допомога, соціальна допомога тощо, які потрібно вивчати», – каже Юрій Легкодух.Також, на його думку, громада може взяти ФАП на свій баланс.«Якщо територіальна громада має у своєму підпорядкуванні ФАпи і якщо ця громада, вивчивши свій фінансовий стан, може собі дозволити утримувати ФАПи, вона може взяти їх на свій баланс. Але у ФАПі не може працювати лише фельдшер чи лише санітарка – повинен бути лікар», – наголосив начальник управління охорони здоров’я.Нагадаємо, в Олицькій громаді уже за кілька місяців можуть закрити одразу 6 ФАПів.

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