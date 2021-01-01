На Грибоєдова у Луцьку відкрили оновлений підрозділ райуправління поліції. ФОТО

У Луцькому райуправлінні поліції відкрили оновлений підрозділ. Присутні були начальник ГУНП у Волинській області, голова Волинської ОДА, поліцейські.Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.Юрій Крошко розповів, що нині в територіальних підрозділах поліції Волині впроваджується інноваційна система Custody RECords, мета якої - підвищення стандартів надання поліцейських послуг, забезпечення дотримання базових прав громадян, унеможливлення безпідставних скарг на дії поліцейських.«Ця система складається з чотирьох складових: наявність інституту інспекторів з дотримання прав людини, єдиної електронної бази обліку всіх дій щодо затриманих, зонування приміщень, відеонагляду і дистанційного контролю за діями поліцейських та перебуванням людей. Це відео виводиться на екрани як в ГУНП, так і в центральний апарат Нацполіції. Якщо надходить скарга на можливі неправомірні дії, маємо змогу переглянути відео і прийняти рішення», - поінформував очільник поліції Волині.За його словами, проект реалізовано за рахунок коштів з держбюджету, виділених для Національної поліції.«Усе тут обладнано за міжнародними стандартами. Роботи були виконані вчасно, забудовник поставився до цього відповідально», - додав він.Юрій Погуляйко подякував керівництву ГУНП та всьому особовому складу за службу, а також керівництву держави і Міністру внутрішніх справ за такі ініціативи.«Головне, що є довіра громадян. Робота поліцейських полегшилась, адже є відеонагляд, усі слідчі дії відбуваються в одному місці, не потрібно кудись їздити. Ми одна з перших областей, які впроваджують ці високі стандарти», - сказав голова облдержадміністрації.Присутнім показали оновлене приміщення, де є кімната інтерв’ювання затриманого, кімната для конфіденційного побачення затриманого із захисником, кімнати для проведення слідчих та інших дій. Наявна тут і зона безперешкодного доступу – вестибюль, фронт-офіс, кімната для прийому громадян. Є також кімната дружня до дитини. Уже кілька тижнів працює тут інспектор з дотримання прав людини, який першим спілкується із доставленими особами, з’ясовує обставини затримання, вносить усі дії в спеціальну електронну базу.Начальник Луцького районного управління поліціїрозповів, що люди, які звертаються в поліцію, мають приємні враження від оновленого підрозділу. «Це зовсім інша поліція і зовсім інше ставлення до вирішення проблем людей. Тут затишна обстановка. За останні кілька днів ми мали вже більше 15 затримань. І поліцейські розповідають, що затриманий, хоч і був на початку агресивним, у подальшому заспокоюється, і з ним вже спокійніше проводити слідчі дії. Це позитив», - відзначив поліцейський.Представниця управління дотримання прав людини в областінаголосила, що проект Custody RECords спрямований на вдосконалення стандартів захисту прав людини. «Завдяки цьому унеможливлюються неправомірні дії поліцейських, а також самі правоохоронці більш захищені», - сказала поліцейська.Представник від підрядниканаголосив, що всі ремонті роботи були виконані вчасно, нині тут належні умови як для працівників, так і для тих, хто потрапляє в поліцію. «Ми хотіли, аби поліція мала сучасний вигляд, щоб усі рекомендації були дотримані – і нам це вдалось», - відзначив він.«Комфортно, зручно, професійно», - так відгукнулась про роботу оновленого управління поліції відвідувачка Марія Євгенівна. Жінка звернулась, аби написати заяву в поліцію про згубу документа. Поліцейська, яка біля фронт-офісу зустрічає відвідувачів, провела пенсіонерку в кімнату прийому громадян, надала зразок заяви і необхідні рекомендації.Луцьке районне управління поліції знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2.