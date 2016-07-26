Від завтра в Україні розширять перелік професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою
Сьогодні, 12:30
Вже завтра, 9 грудня, в Україні набуде чинності наказ МОЗ про розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою.
Про це під час брифінгу 8 грудня нагадав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, пише ТСН.
"Від 9 грудня, тобто вже завтра, набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я про розширення переліку професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов'язковою", - заявив очільник МОЗ.
Ляшко зазначив, що йдеться про:
працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші)".
Міністр підкреслив, що щойно працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи - немає. "Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку він має бути допущений до роботи", - додав Ляшко.
Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Зокрема, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники: центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема, спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти тощо.
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Про це під час брифінгу 8 грудня нагадав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, пише ТСН.
"Від 9 грудня, тобто вже завтра, набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я про розширення переліку професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов'язковою", - заявив очільник МОЗ.
Ляшко зазначив, що йдеться про:
працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші)".
Міністр підкреслив, що щойно працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи - немає. "Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку він має бути допущений до роботи", - додав Ляшко.
Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Зокрема, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники: центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема, спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти тощо.
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