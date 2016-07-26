Від завтра в Україні розширять перелік професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою





Про це під час брифінгу 8 грудня нагадав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, пише



"Від 9 грудня, тобто вже завтра, набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я про розширення переліку професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов'язковою", - заявив очільник МОЗ.



Ляшко зазначив, що йдеться про:



працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші)".



Міністр підкреслив, що щойно працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи - немає. "Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку він має бути допущений до роботи", - додав Ляшко.



Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже завтра, 9 грудня, в Україні набуде чинності наказ МОЗ про розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою.Про це під час брифінгу 8 грудня нагадав міністр охорони здоров'я України, пише ТСН "Від 9 грудня, тобто вже завтра, набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я про розширення переліку професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов'язковою", - заявив очільник МОЗ.Ляшко зазначив, що йдеться про:працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші)".Міністр підкреслив, що щойно працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи - немає. "Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку він має бути допущений до роботи", - додав Ляшко.Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій , представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Зокрема, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники: центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема, спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти тощо.

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