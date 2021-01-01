Судитимуть волинянина, який бив та принижував колишню дружину
Сьогодні, 12:40
Судитимуть 42-річного жителя Луцька, який вчиняв домашнє насильство та спричинив колишній дружині легкі і середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Про це повідомили у прокуратурі Волині.
Слідство встановило, що, вживаючи алкоголь, домашній тиран, який неодноразово вже притягувався до відповідальності за такі дії, систематично у присутності сина чинив психологічне насильство над 40-річною жінкою, лаючись, погрожуючи, ображаючи, принижуючи та залякуючи її.
Таким чином він спричинив у неї психічний розлад, від якого вона змушена була лікуватись.
Окрім того, обвинувачений ще і бив жінку.
За усі ці дії чоловік відповідатиме перед судом.
Зауважимо, що санкцією ст. 126-1 КК України за домашнє насильство передбачено покарання у виді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.
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Про це повідомили у прокуратурі Волині.
Слідство встановило, що, вживаючи алкоголь, домашній тиран, який неодноразово вже притягувався до відповідальності за такі дії, систематично у присутності сина чинив психологічне насильство над 40-річною жінкою, лаючись, погрожуючи, ображаючи, принижуючи та залякуючи її.
Таким чином він спричинив у неї психічний розлад, від якого вона змушена була лікуватись.
Окрім того, обвинувачений ще і бив жінку.
За усі ці дії чоловік відповідатиме перед судом.
Зауважимо, що санкцією ст. 126-1 КК України за домашнє насильство передбачено покарання у виді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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