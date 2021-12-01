Польща посилює карантин з 15 грудня
Сьогодні, 12:52
Уряд Польщі у зв’язку з наростанням епідемії коронавірусу анонсував посилення обмежень з наступного тижня, 15 грудня.
Про це пише "Європейська правда".
Робота громадського транспорту буде дозволена з заповненням місць на 75%, ресторанів та готелів - на 30%. Заклади можуть перевищувати ці обмеження лише з винятком для вакцинованих гостей. Такі ж правила поширюються на театри, кінотеатри, спортивні заклади і церкви.
Клуби і дискотеки закриваються.
На додачу, у новорічні дні 31 грудня - 1 січня у будь-яких закритих приміщеннях не можна буде збирати понад 100 осіб.
Члени родини, які проживають разом з людиною, в якої підтвердили коронавірус, повинні будуть здати тест, незалежно від того, чи вони вакциновані.
Початкова і середня школа з 20 грудня до 9 січня переходить на дистанційне навчання.
Нагадаємо, в останній тиждень щоденний приріст заражень у Польщі почав наближатися до максимумів попередньої хвилі, в окремі дні реєстрували близько 30 тисяч заражень.
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Про це пише "Європейська правда".
Робота громадського транспорту буде дозволена з заповненням місць на 75%, ресторанів та готелів - на 30%. Заклади можуть перевищувати ці обмеження лише з винятком для вакцинованих гостей. Такі ж правила поширюються на театри, кінотеатри, спортивні заклади і церкви.
Клуби і дискотеки закриваються.
На додачу, у новорічні дні 31 грудня - 1 січня у будь-яких закритих приміщеннях не можна буде збирати понад 100 осіб.
Члени родини, які проживають разом з людиною, в якої підтвердили коронавірус, повинні будуть здати тест, незалежно від того, чи вони вакциновані.
Початкова і середня школа з 20 грудня до 9 січня переходить на дистанційне навчання.
Нагадаємо, в останній тиждень щоденний приріст заражень у Польщі почав наближатися до максимумів попередньої хвилі, в окремі дні реєстрували близько 30 тисяч заражень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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