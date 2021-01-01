На Волині підприємство, яке орендувало землю під вітрову електростанцію, не платило громаді





Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



Прокурори з`ясували, що підприємство з 2018 року орендувало землю для розміщення вітрової електростанції. Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді домоглися повернення земельних ділянок територіальній громаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Господарський суд Волинської області задоволив два позови Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Поворської сільської ради Ковельського району та зобов’язав господарське товариство повернути територіальній громаді земельні ділянки, вартістю понад 2 мільйони гривень.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Прокурори з`ясували, що підприємство з 2018 року орендувало землю для розміщення вітрової електростанції. Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді домоглися повернення земельних ділянок територіальній громаді.

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