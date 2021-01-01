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На Волині підприємство, яке орендувало землю під вітрову електростанцію, не платило громаді

На Волині підприємство, яке орендувало землю під вітрову електростанцію, не платило громаді
Господарський суд Волинської області задоволив два позови Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Поворської сільської ради Ковельського району та зобов’язав господарське товариство повернути територіальній громаді земельні ділянки, вартістю понад 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Прокурори з`ясували, що підприємство з 2018 року орендувало землю для розміщення вітрової електростанції. Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді домоглися повернення земельних ділянок територіальній громаді.

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Теги: Ковель, громада, земельні ділянки, суд
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