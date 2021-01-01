На Волині підприємство, яке орендувало землю під вітрову електростанцію, не платило громаді
Сьогодні, 13:00
Господарський суд Волинської області задоволив два позови Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Поворської сільської ради Ковельського району та зобов’язав господарське товариство повернути територіальній громаді земельні ділянки, вартістю понад 2 мільйони гривень.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори з`ясували, що підприємство з 2018 року орендувало землю для розміщення вітрової електростанції. Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді домоглися повернення земельних ділянок територіальній громаді.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори з`ясували, що підприємство з 2018 року орендувало землю для розміщення вітрової електростанції. Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді домоглися повернення земельних ділянок територіальній громаді.
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