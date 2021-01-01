Волинські патрульні за листопад склали 280 адмінматеріалів на пішоходів-порушників. ВІДЕО

Пішоходів вкотре закликають переходити дорогу у встановлених місцях та лише після того, як вдалося впевнитися в тому, що це буде безпечно. За 11 місяців 2021 року через наїзд на пішохода трапилося 159 ДТП, з них – 144 ДТП з травмованими, де загинули 34 особи, а 119 травмувалися.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Опублікували свіжу зимову мініпідбірку того, як громадяни нехтують правилами дорожнього руху. На усіх порушників патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП. Так, за листопад волинські патрульні склали 280 адмінматеріалів на пішоходів-порушників. За 11 місяців 2021 року кількість адміністративних матеріалів за цією статтею сягає понад 3 тисячі.Відповідно до п.4.14 ПДР, пішоходам забороняється:виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.