У Луцьку судили жінку за те, що не пускала дітей до школи





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Відомо, що жінку вже притягували до відповідальності за аналогічне порушення у липні цього року, оскільки її діти пропустили 70% занять у минулому навчальному році. Тоді жінку визнали винною у невиконанні батьківських обов'язків та призначили їй 850 грн штрафу.



Втім, вже в новому навчальному році нічого не змінилось: її діти далі не ходили до школи №13 у Луцьку. У письмових поясненнях жінка заявила, що не пускає їх через поширення коронавірусу. Суд знову визнав її винною за статтею про невиконання батьківських обов'язків та призначив штраф.



Як йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду від 3 грудня, троє доньок та двоє синів обвинуваченої Ольги М. не відвідували луцьку школу №13 від початку вересня до середини жовтня.



На засідання жінка не прийшла, тож суд розглядав справу без її присутності. Подання про відсутність дітей на уроках подала адміністрація школи. До цього там намагались поговорити з матір'ю, але вона не відповідала на дзвінки, а батьківські збори ігнорувала. У листопаді жінка надала письмові пояснення щодо відсутності дітей. Вона пояснила, що вона свідомо не пускає їх на уроки «через поширення коронавірусної інфекції».



Відомо, що у липні цього року жінку вже судили за статтею про невиконання батьківських обов'язків через аналогічну проблему: протягом навчального року її діти були відсутні на 70% занять. Тоді їй призначили штраф 850 грн.



Суддя Світлана Рудська визнала жінку винною у порушенні статті 184 КУпАП та призначила їй цього разу вже 1700 грн штрафу. Також обвинувачена повинна заплатити 454 грн судового збору.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький суд призначив 1700 грн штрафу жінці, п'ятеро дітей якої не ходять у школу.Про це повідомляє zaxid.net. Відомо, що жінку вже притягували до відповідальності за аналогічне порушення у липні цього року, оскільки її діти пропустили 70% занять у минулому навчальному році. Тоді жінку визнали винною у невиконанні батьківських обов'язків та призначили їй 850 грн штрафу.Втім, вже в новому навчальному році нічого не змінилось: її діти далі не ходили до школи №13 у Луцьку. У письмових поясненнях жінка заявила, що не пускає їх через поширення коронавірусу. Суд знову визнав її винною за статтею про невиконання батьківських обов'язків та призначив штраф.Як йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду від 3 грудня, троє доньок та двоє синів обвинуваченої Ольги М. не відвідували луцьку школу №13 від початку вересня до середини жовтня.На засідання жінка не прийшла, тож суд розглядав справу без її присутності. Подання про відсутність дітей на уроках подала адміністрація школи. До цього там намагались поговорити з матір'ю, але вона не відповідала на дзвінки, а батьківські збори ігнорувала. У листопаді жінка надала письмові пояснення щодо відсутності дітей. Вона пояснила, що вона свідомо не пускає їх на уроки «через поширення коронавірусної інфекції».Відомо, що у липні цього року жінку вже судили за статтею про невиконання батьківських обов'язків через аналогічну проблему: протягом навчального року її діти були відсутні на 70% занять. Тоді їй призначили штраф 850 грн.Суддявизнала жінку винною у порушенні статті 184 КУпАП та призначила їй цього разу вже 1700 грн штрафу. Також обвинувачена повинна заплатити 454 грн судового збору.

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