У коледжі на Черкащині студенти хотіли влаштувати масовий розстріл одногрупників. ФОТО
Сьогодні, 14:28
СБУ запобігла вчиненню терористичного акту в одному з коледжів у Черкаській області. У ході слідчо-оперативних дій викрили двох студентів зі зброєю, які погрожували здійснити масовий розстріл одногрупників.
Інформацію щодо підготовки до теракту вони поширили через заборонену в Україні соцмережу «Вконтакте», інформує пресслужба СБУ.
За даними слідства встановили, що двоє студентів місцевого коледжу через інтернет поширювали дописи з фото- та відеоматеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників.
Також зловмисники закликали через соцмережі приєднуватись до їх злочинної групи для фізичної розправи над однолітками.
Під час обшуків за місцями проживання правоохоронці виявили:
-два пістолети,
-комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.
Вилучені предмети направили на експертизу.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.
Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники кіберпідрозділу та слідчі СБУ у Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.
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Інформацію щодо підготовки до теракту вони поширили через заборонену в Україні соцмережу «Вконтакте», інформує пресслужба СБУ.
За даними слідства встановили, що двоє студентів місцевого коледжу через інтернет поширювали дописи з фото- та відеоматеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників.
Також зловмисники закликали через соцмережі приєднуватись до їх злочинної групи для фізичної розправи над однолітками.
Під час обшуків за місцями проживання правоохоронці виявили:
-два пістолети,
-комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.
Вилучені предмети направили на експертизу.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.
Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники кіберпідрозділу та слідчі СБУ у Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.
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