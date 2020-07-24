У коледжі на Черкащині студенти хотіли влаштувати масовий розстріл одногрупників. ФОТО

СБУ запобігла вчиненню терористичного акту в одному з коледжів у Черкаській області. У ході слідчо-оперативних дій викрили двох студентів зі зброєю, які погрожували здійснити масовий розстріл одногрупників.Інформацію щодо підготовки до теракту вони поширили через заборонену в Україні соцмережу «Вконтакте», інформує пресслужба СБУ.За даними слідства встановили, що двоє студентів місцевого коледжу через інтернет поширювали дописи з фото- та відеоматеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників.Також зловмисники закликали через соцмережі приєднуватись до їх злочинної групи для фізичної розправи над однолітками.Під час обшуків за місцями проживання правоохоронці виявили:-два пістолети,-комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.Вилучені предмети направили на експертизу.У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники кіберпідрозділу та слідчі СБУ у Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.