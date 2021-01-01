Чи можна жінкам ходити до церкви у «критичні дні»: ПЦУ розвіяла міф





Такий міф розвіяли на сторінці ПЦУ у



Зазначають, що через ці помилкові уявлення, які поширюються людьми без богословської освіти, чимало дівчат і жінок починають рідше ходити до храму. Спершу одноразово, доки не «очистяться», а згодом і взагалі облишають церкву – адже, хоча Спаситель приймав усіх, у Його Домі жінкам під час менструації нібито не раді.



«Вважати так помилково! Від апостола Павла ми знаємо, що «всяке творiння Боже добре» (1 Тим. 4: 4). А отже, жіночий організм, сотворений Господом, є прекрасним і не може стати «нечистим» через природні фізіологічні процеси, які закладені в основу існування цього організму. Сам Спаситель говорив, що єдиним джерелом нашої скверни стає те, що виходить з людського серця – лихі помисли, ганебні вчинки, заздрість та інше зло (Мк. 7: 20-23)», - йдеться у дописі.



Розповідають про так званий аргумент обмеження-вимоги зі Старого Завіту, де жінка під час менструації не просто вважалася «нечистою», але й кожен, хто торкався її, так само ставав «нечистим» (Лев. 15: 19-30). У Новому Завіті йдеться про те, як Господь Ісус Христос перевершував певні старозавіті норми, наприклад, торкався мертвих, воскрешаючи їх. А жінці, яка «страждала на кровотечу» і торкнулася краю Його одягу в надії на зцілення, Він не лише не дорікнув, але похвалив за віру та підтримав її: «Дерзай, дочко! Віра твоя спасла тебе» (Мф. 9: 20-22).



«Якщо придивитися уважніше до старозавітних приписів, які визначали, що є «чистим», а що ні, побачимо, що всі вони в тій чи іншій мірі стосувалися практичної сторони і норм гігієни. Те, що було «нечистим», означало ризик хвороб, інфекцій і запалень, і саме тому підлягало ряду суворих обмежень і заборон. Одним із благ ХХІ століття, в якому ми живемо, є велика кількість різних гігієнічних засобів, які можуть застосовувати жінки у своїх потребах, не становлячи загрози ні для себе самих, ні для тих, хто їх оточуватиме», - зазначають у церкві.



Тож жінкам під час менструації молитися в храмі, бути присутніми на служінні й торкатися святинь та ікон можна.



«Пам’ятаймо, що єдиним джерелом скверни в людині може стати її серце, якщо ним опанує зло – і це жодним чином не залежить від статі людини чи дня календаря. Але залежить від нашої віри в Господа, сили нашої молитви та здатності протистояти спокусам», .

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Багато вірянок неодноразово чули від подруг і старших родичів: вір у Бога, молися, причащайся, прикладайся до святинь, але в «ці дні» – до храму зась. Щомісяця на кілька днів жінка нібито стає «нечистою», і сама її присутність «оскверняє» Дім Божий.Такий міф розвіяли на сторінці ПЦУ у Фейсбук Зазначають, що через ці помилкові уявлення, які поширюються людьми без богословської освіти, чимало дівчат і жінок починають рідше ходити до храму. Спершу одноразово, доки не «очистяться», а згодом і взагалі облишають церкву – адже, хоча Спаситель приймав усіх, у Його Домі жінкам під час менструації нібито не раді.«Вважати так помилково! Від апостола Павла ми знаємо, що «всяке творiння Боже добре» (1 Тим. 4: 4). А отже, жіночий організм, сотворений Господом, є прекрасним і не може стати «нечистим» через природні фізіологічні процеси, які закладені в основу існування цього організму. Сам Спаситель говорив, що єдиним джерелом нашої скверни стає те, що виходить з людського серця – лихі помисли, ганебні вчинки, заздрість та інше зло (Мк. 7: 20-23)», - йдеться у дописі.Розповідають про так званий аргумент обмеження-вимоги зі Старого Завіту, де жінка під час менструації не просто вважалася «нечистою», але й кожен, хто торкався її, так само ставав «нечистим» (Лев. 15: 19-30). У Новому Завіті йдеться про те, як Господь Ісус Христос перевершував певні старозавіті норми, наприклад, торкався мертвих, воскрешаючи їх. А жінці, яка «страждала на кровотечу» і торкнулася краю Його одягу в надії на зцілення, Він не лише не дорікнув, але похвалив за віру та підтримав її: «Дерзай, дочко! Віра твоя спасла тебе» (Мф. 9: 20-22).«Якщо придивитися уважніше до старозавітних приписів, які визначали, що є «чистим», а що ні, побачимо, що всі вони в тій чи іншій мірі стосувалися практичної сторони і норм гігієни. Те, що було «нечистим», означало ризик хвороб, інфекцій і запалень, і саме тому підлягало ряду суворих обмежень і заборон. Одним із благ ХХІ століття, в якому ми живемо, є велика кількість різних гігієнічних засобів, які можуть застосовувати жінки у своїх потребах, не становлячи загрози ні для себе самих, ні для тих, хто їх оточуватиме», - зазначають у церкві.Тож жінкам під час менструації молитися в храмі, бути присутніми на служінні й торкатися святинь та ікон можна.«Пам’ятаймо, що єдиним джерелом скверни в людині може стати її серце, якщо ним опанує зло – і це жодним чином не залежить від статі людини чи дня календаря. Але залежить від нашої віри в Господа, сили нашої молитви та здатності протистояти спокусам», .

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