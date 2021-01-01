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На Волині помер протоієрей

На Волині помер протоієрей
7 грудня помер протоієрей Олександр Доброскок, клірик парафії Апостолів Петра і Павла в Ковелі.

Про це інформують у Волинській єпархії ПЦУ.

"На п’ятдесятому році життя закінчився земний шлях протоієрея Олександра Доброскока. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, духовна консисторія висловлюють співчуття рідним і близьким небіжчика, просять вознести до Господа молитви за новопреставленого", - інформують у пресслужбі єпархії.

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Теги: смерть, протоієрей, Ковель
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