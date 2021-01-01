На Волині помер протоієрей

Олександр Доброскок, клірик парафії Апостолів Петра і Павла в Ковелі.



Про це інформують у Волинській єпархії ПЦУ.



"На п’ятдесятому році життя закінчився земний шлях протоієрея Олександра Доброскока. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, духовна консисторія висловлюють співчуття рідним і близьким небіжчика, просять вознести до Господа молитви за новопреставленого", - інформують у пресслужбі єпархії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 грудня помер протоієрейклірик парафії Апостолів Петра і Павла в Ковелі.Про це інформують у Волинській єпархії ПЦУ."На п’ятдесятому році життя закінчився земний шлях протоієрея Олександра Доброскока. Митрополит Луцький і Волинський, духовна консисторія висловлюють співчуття рідним і близьким небіжчика, просять вознести до Господа молитви за новопреставленого", - інформують у пресслужбі єпархії.

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