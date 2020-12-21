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Судитимуть чоловіка, який зарізав свого сусіда

Судитимуть чоловіка, який зарізав свого сусіда
Лучанин, який п'яним зарізав свого сусіда, постане перед судом.

Про це інформують у пресслужбі прокуратури Волині.

Луцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 44-річним лучанином умисне вбивство (ч.1 ст. 115 КК України).

Слідство вважає, що увечері 8 вересня 2021 року нетверезий чоловік під час конфлікту у дворі будинку на вулиці Боженка у Луцьку вдарив кухонним ножем у груди 46-річного сусіда.

За кілька годин потерпілий помер у лікарні.

Обвинувачений у вчиненні цього злочину перебуває під вартою і його
подальшу долю вирішуватиме суд.

Згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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Теги: зарізав, суд, вбивство, Луцьк
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