Судитимуть чоловіка, який зарізав свого сусіда





Про це інформують у пресслужбі прокуратури Волині.



Луцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 44-річним лучанином умисне вбивство (ч.1 ст. 115 КК України).



Слідство вважає, що увечері 8 вересня 2021 року нетверезий чоловік під час конфлікту у дворі будинку на вулиці Боженка у Луцьку



За кілька годин потерпілий помер у лікарні.



Обвинувачений у вчиненні цього злочину перебуває під вартою і його

подальшу долю вирішуватиме суд.



Згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.



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