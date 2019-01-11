Район Волині, що межує з Білоруссю, відділився від неї колючим дротом

У Любешівській громаді Камінь-Каширському районі поблизу пункту пропуску «Дольськ» облаштували паркан на кордоні з Білоруссю.Про це йдеться на сайті Камінь-Каширської районної державної адміністрації.Протяжність кордону в межах Волинської області із сусідньою державою складає 214 км, серед яких 55 км – територія Камінь-Каширського району.Спеціальне інженерне оснащення, необхідні будматеріали – все це спільними зусиллями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району, підприємців, лісогосподарських установ вдалося забезпечити прикордонні терени у Дольську.«Кожна територіальна громада нашого району виділила зі свого бюджету по 49 тисяч гривень на придбання ефективного засобу для укріплення кордону – колючого спірального дроту типу «єгоза». Його закуповують також за державні кошти та кошти обласного бюджету. Окрім того, вчора на пункт пропуску доставили й шарнірну сітку, на придбання якої, наприклад, у Камінь-Каширській громаді завдяки співпраці з підприємцями зібрали понад 120 тисяч гривень. Долучилися до цього, зокрема,(депутат облради),(надали по 20 тис. грн),(по 10 тис. грн),(підприємець з Брониці),(по 5 тис. грн) та чимало інших», - зазначила голова райдержадміністрації