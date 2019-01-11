Район Волині, що межує з Білоруссю, відділився від неї колючим дротом
Сьогодні, 15:45
У Любешівській громаді Камінь-Каширському районі поблизу пункту пропуску «Дольськ» облаштували паркан на кордоні з Білоруссю.
Про це йдеться на сайті Камінь-Каширської районної державної адміністрації.
Протяжність кордону в межах Волинської області із сусідньою державою складає 214 км, серед яких 55 км – територія Камінь-Каширського району.
Спеціальне інженерне оснащення, необхідні будматеріали – все це спільними зусиллями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району, підприємців, лісогосподарських установ вдалося забезпечити прикордонні терени у Дольську.
«Кожна територіальна громада нашого району виділила зі свого бюджету по 49 тисяч гривень на придбання ефективного засобу для укріплення кордону – колючого спірального дроту типу «єгоза». Його закуповують також за державні кошти та кошти обласного бюджету. Окрім того, вчора на пункт пропуску доставили й шарнірну сітку, на придбання якої, наприклад, у Камінь-Каширській громаді завдяки співпраці з підприємцями зібрали понад 120 тисяч гривень. Долучилися до цього, зокрема, Анатолій Бусько (депутат облради), Іван Сухацький (надали по 20 тис. грн), Анатолій Сверба, Ростислав Кот (по 10 тис. грн), Анатолій Бусько (підприємець з Брониці), Костянтин Марчук, Юрій Ратнюк, Володимир Лисов, Юрій Василевський (по 5 тис. грн) та чимало інших», - зазначила голова райдержадміністрації Ольга Ващук.
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Про це йдеться на сайті Камінь-Каширської районної державної адміністрації.
Протяжність кордону в межах Волинської області із сусідньою державою складає 214 км, серед яких 55 км – територія Камінь-Каширського району.
Спеціальне інженерне оснащення, необхідні будматеріали – все це спільними зусиллями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району, підприємців, лісогосподарських установ вдалося забезпечити прикордонні терени у Дольську.
«Кожна територіальна громада нашого району виділила зі свого бюджету по 49 тисяч гривень на придбання ефективного засобу для укріплення кордону – колючого спірального дроту типу «єгоза». Його закуповують також за державні кошти та кошти обласного бюджету. Окрім того, вчора на пункт пропуску доставили й шарнірну сітку, на придбання якої, наприклад, у Камінь-Каширській громаді завдяки співпраці з підприємцями зібрали понад 120 тисяч гривень. Долучилися до цього, зокрема, Анатолій Бусько (депутат облради), Іван Сухацький (надали по 20 тис. грн), Анатолій Сверба, Ростислав Кот (по 10 тис. грн), Анатолій Бусько (підприємець з Брониці), Костянтин Марчук, Юрій Ратнюк, Володимир Лисов, Юрій Василевський (по 5 тис. грн) та чимало інших», - зазначила голова райдержадміністрації Ольга Ващук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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