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У Луцьку вночі на Федорова викрали авто

У Луцьку вночі на Федорова викрали авто
У Луцьку викрали автомобіль Mitsubishi Outlander.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Автомобіль був припаркований на вулиці Федорова біля одного із будинків. Зранку 8 грудня власник виявив, що автомобіль зник.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці зазначили, що дійсно до них надходило повідомлення про те, що у Луцьку викрали автомобіль. Наразі поліцейські проводять усі необхідні дії, аби знайти транспортний засіб.

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Теги: Луцьк, автомобіль, крадіжка
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