У Луцьку вночі на Федорова викрали авто
Сьогодні, 15:57
У Луцьку викрали автомобіль Mitsubishi Outlander.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Автомобіль був припаркований на вулиці Федорова біля одного із будинків. Зранку 8 грудня власник виявив, що автомобіль зник.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці зазначили, що дійсно до них надходило повідомлення про те, що у Луцьку викрали автомобіль. Наразі поліцейські проводять усі необхідні дії, аби знайти транспортний засіб.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Автомобіль був припаркований на вулиці Федорова біля одного із будинків. Зранку 8 грудня власник виявив, що автомобіль зник.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці зазначили, що дійсно до них надходило повідомлення про те, що у Луцьку викрали автомобіль. Наразі поліцейські проводять усі необхідні дії, аби знайти транспортний засіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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