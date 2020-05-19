У Луцьку вночі на Федорова викрали авто





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.



Автомобіль був припаркований на вулиці Федорова біля одного із будинків. Зранку 8 грудня власник виявив, що автомобіль зник.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.



Правоохоронці зазначили, що дійсно до них надходило повідомлення про те, що у Луцьку викрали автомобіль. Наразі поліцейські проводять усі необхідні дії, аби знайти транспортний засіб.



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