На козулю, яку витягли з-під криги у громаді на Волині, полювали мисливці: тварина померла
Сьогодні, 16:21
Молода козуля, яку врятували з-під криги в селі Промінь Боратинської громади троє місцевих жителів, мала рани, численні травми та кульові поранення. Врятувати тварину не вдалося, 8 грудня козуля померла.
Про це повідомила Суспільному директорка КП "Луцький зоопарк" Людмила Денисенко.
Шансів вижити у тварини, коли її привезли 8 грудня у звіринець, було "50 на 50", – зазначила керівниця зоопарку.
"У неї була рана, з якої ветлікар дістав дві дробинки. В козулі були крововиливи і пробита грудна клітина. Коли тварина померла, то вже при розтині виявили інші дробинки. На тварину значить полювали, і певно, на лід її загнали мисливці", – повідомила Людмила Денисенко.
Як розповів у телефонному коментарі Суспільному місцевий житель Володимир Демчук, тварину до зоопарку забрали волинські екологи та єгері Українського товариства мисливців та рибалок. Каже: до цього часу козуля перебувала в господарській будівлі місцевого жителя на відновленні.
"В понеділок (6 грудня – ред.) козулю відпустили, але вона не могла нормально стати на ноги і не йшла. Один з чоловіків забрав козулю до себе, відігрівав, лікував, а вчора (7 грудня – ред.) купили антибіотик і давали тварині, бо в неї ще з ноги йшла кров. Потім приїхали екологи та УТМР і завезли в зоопарк", – додав волинянин.
Нагадаємо, що у селі Промінь Боратинської громади місцеві жителі врятували молоденьку козулю, яка забігла на лід ставка і провалилося у водойму. Подія сталася 5 грудня. Однак через численні травми та кульові поранення тварина померла.
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Про це повідомила Суспільному директорка КП "Луцький зоопарк" Людмила Денисенко.
Шансів вижити у тварини, коли її привезли 8 грудня у звіринець, було "50 на 50", – зазначила керівниця зоопарку.
"У неї була рана, з якої ветлікар дістав дві дробинки. В козулі були крововиливи і пробита грудна клітина. Коли тварина померла, то вже при розтині виявили інші дробинки. На тварину значить полювали, і певно, на лід її загнали мисливці", – повідомила Людмила Денисенко.
Як розповів у телефонному коментарі Суспільному місцевий житель Володимир Демчук, тварину до зоопарку забрали волинські екологи та єгері Українського товариства мисливців та рибалок. Каже: до цього часу козуля перебувала в господарській будівлі місцевого жителя на відновленні.
"В понеділок (6 грудня – ред.) козулю відпустили, але вона не могла нормально стати на ноги і не йшла. Один з чоловіків забрав козулю до себе, відігрівав, лікував, а вчора (7 грудня – ред.) купили антибіотик і давали тварині, бо в неї ще з ноги йшла кров. Потім приїхали екологи та УТМР і завезли в зоопарк", – додав волинянин.
Нагадаємо, що у селі Промінь Боратинської громади місцеві жителі врятували молоденьку козулю, яка забігла на лід ставка і провалилося у водойму. Подія сталася 5 грудня. Однак через численні травми та кульові поранення тварина померла.
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