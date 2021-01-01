На козулю, яку витягли з-під криги у громаді на Волині, полювали мисливці: тварина померла





Про це повідомила Людмила Денисенко.



Шансів вижити у тварини, коли її привезли 8 грудня у звіринець, було "50 на 50", – зазначила керівниця зоопарку.



"У неї була рана, з якої ветлікар дістав дві дробинки. В козулі були крововиливи і пробита грудна клітина. Коли тварина померла, то вже при розтині виявили інші дробинки. На тварину значить полювали, і певно, на лід її загнали мисливці", – повідомила Людмила Денисенко.



Як розповів у телефонному коментарі Суспільному місцевий житель Володимир Демчук, тварину до зоопарку забрали волинські екологи та єгері Українського товариства мисливців та рибалок. Каже: до цього часу козуля перебувала в господарській будівлі місцевого жителя на відновленні.



"В понеділок (6 грудня – ред.) козулю відпустили, але вона не могла нормально стати на ноги і не йшла. Один з чоловіків забрав козулю до себе, відігрівав, лікував, а вчора (7 грудня – ред.) купили антибіотик і давали тварині, бо в неї ще з ноги йшла кров. Потім приїхали екологи та УТМР і завезли в зоопарк", – додав волинянин.



Нагадаємо, що у селі Промінь Боратинської громади

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Молода козуля, яку врятували з-під криги в селі Промінь Боратинської громади троє місцевих жителів, мала рани, численні травми та кульові поранення. Врятувати тварину не вдалося, 8 грудня козуля померла.Про це повідомила Суспільному директорка КП "Луцький зоопарк"Шансів вижити у тварини, коли її привезли 8 грудня у звіринець, було "50 на 50", – зазначила керівниця зоопарку."У неї була рана, з якої ветлікар дістав дві дробинки. В козулі були крововиливи і пробита грудна клітина. Коли тварина померла, то вже при розтині виявили інші дробинки. На тварину значить полювали, і певно, на лід її загнали мисливці", – повідомила Людмила Денисенко.Як розповів у телефонному коментарі Суспільному місцевий житель, тварину до зоопарку забрали волинські екологи та єгері Українського товариства мисливців та рибалок. Каже: до цього часу козуля перебувала в господарській будівлі місцевого жителя на відновленні."В понеділок (6 грудня – ред.) козулю відпустили, але вона не могла нормально стати на ноги і не йшла. Один з чоловіків забрав козулю до себе, відігрівав, лікував, а вчора (7 грудня – ред.) купили антибіотик і давали тварині, бо в неї ще з ноги йшла кров. Потім приїхали екологи та УТМР і завезли в зоопарк", – додав волинянин.Нагадаємо, що у селі Промінь Боратинської громади місцеві жителі врятували молоденьку козулю , яка забігла на лід ставка і провалилося у водойму. Подія сталася 5 грудня. Однак через численні травми та кульові поранення тварина померла.

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