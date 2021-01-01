У Луцьку на меморіалі зрізують дерева. ФОТО

У Луцьку сертифікований спеціаліст-фітопатолог оцінив стан дерев на об'єкті природно-заповідного фонду – меморіальному комплексі “Вічна слава”. Його висновки невтішні: численні дерева уражені кількома видами грибка, раком та кліщем.Про це інформує пресслужба Луцькради.Видаленню підлягає 22 насадження (14 ялин, 7 акацій та 1 клен). Понищені шкідниками, вони вже не “зелені” легені міста, а швидше — нагадування, що кожній рослині відведено свій життєвий цикл. Окрім дерев, вогнівкою було ушкоджено 139 метрів кущів самшиту, що повністю всохли.На території Меморіалу, що розкинувся на 5-ти гектарах, — сотні дерев. І якщо візуально більшість з них здорова, то фаховий аналіз говорить про зворотнє. Омела, грибок, кліщ та екзотичні, не знані раніше на українських теренах паразити, не додають насадженням віку. Боротися з ними безрезультатно, вихід — ліквідовувати заражені дерева й насаджувати нові.Усі хворі насадження, що підуть під пилку, в кінцевому рахунку опиняться на складах комунального підприємства “Парки і сквери міста Луцька”. Згодом деревину передадуть малозабезпеченим верствам населення. А вже весною на місці зрізаних дерев з'являться нові, які, на думку екологів, будуть стійкішими до агресивного впливу зовнішнього середовища.