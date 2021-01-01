У Луцьку на меморіалі зрізують дерева. ФОТО
Сьогодні, 16:57
У Луцьку сертифікований спеціаліст-фітопатолог оцінив стан дерев на об'єкті природно-заповідного фонду – меморіальному комплексі “Вічна слава”. Його висновки невтішні: численні дерева уражені кількома видами грибка, раком та кліщем.
Про це інформує пресслужба Луцькради.
Видаленню підлягає 22 насадження (14 ялин, 7 акацій та 1 клен). Понищені шкідниками, вони вже не “зелені” легені міста, а швидше — нагадування, що кожній рослині відведено свій життєвий цикл. Окрім дерев, вогнівкою було ушкоджено 139 метрів кущів самшиту, що повністю всохли.
На території Меморіалу, що розкинувся на 5-ти гектарах, — сотні дерев. І якщо візуально більшість з них здорова, то фаховий аналіз говорить про зворотнє. Омела, грибок, кліщ та екзотичні, не знані раніше на українських теренах паразити, не додають насадженням віку. Боротися з ними безрезультатно, вихід — ліквідовувати заражені дерева й насаджувати нові.
Усі хворі насадження, що підуть під пилку, в кінцевому рахунку опиняться на складах комунального підприємства “Парки і сквери міста Луцька”. Згодом деревину передадуть малозабезпеченим верствам населення. А вже весною на місці зрізаних дерев з'являться нові, які, на думку екологів, будуть стійкішими до агресивного впливу зовнішнього середовища.
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Про це інформує пресслужба Луцькради.
Видаленню підлягає 22 насадження (14 ялин, 7 акацій та 1 клен). Понищені шкідниками, вони вже не “зелені” легені міста, а швидше — нагадування, що кожній рослині відведено свій життєвий цикл. Окрім дерев, вогнівкою було ушкоджено 139 метрів кущів самшиту, що повністю всохли.
На території Меморіалу, що розкинувся на 5-ти гектарах, — сотні дерев. І якщо візуально більшість з них здорова, то фаховий аналіз говорить про зворотнє. Омела, грибок, кліщ та екзотичні, не знані раніше на українських теренах паразити, не додають насадженням віку. Боротися з ними безрезультатно, вихід — ліквідовувати заражені дерева й насаджувати нові.
Усі хворі насадження, що підуть під пилку, в кінцевому рахунку опиняться на складах комунального підприємства “Парки і сквери міста Луцька”. Згодом деревину передадуть малозабезпеченим верствам населення. А вже весною на місці зрізаних дерев з'являться нові, які, на думку екологів, будуть стійкішими до агресивного впливу зовнішнього середовища.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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