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Змінили склад громадської ради при Волинській ОДА

Змінили склад громадської ради при Волинській ОДА
Змінили склад громадської ради при Волинській облдержадміністрації. З її складу вивели двох людей та увели двох нових членів.

Відповідне розпорядження підписав голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

Так, зі складу громадської ради вивели голову громадської організації «Народний патруль» Назара Романюка та представника ГО «Спілка працівників банківської сфери» Сергія Книша. Ввели натомість представника громадської організації «Перспективи Майбутнього» В’ячеслава Панасюка та голову громадської організації «Волинська федерація каное» Андрія Шевчука.

Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у пресслужбі Волинської ОДА, Сергій Книш та Назар Романюк самі виявили бажання вийти зі складу громадської ради та написали відповідні заяви.

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Теги: громадська рада, Волинська ОДА, Сергій Книш
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