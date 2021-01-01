На Волині штрафуватимуть за продаж незаконної піротехніки

Сьогодні, 8 грудня, у Головному управлінні Національної поліції у Волинській області відбулася спільна нарада щодо забезпечення безпеки громадян під час відзначення в області Новорічних та Різдвяних свят.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Під час наради поліцейські та рятувальники обговорили питання щодо протидії незаконній діяльності, пов’язаної з піротехнічними виробами. Зокрема, виявлення точок незаконного продажу піротехнічних засобів та притягнення до відповідальності осіб, які займаються їх незаконною реалізацією.стаття 195-6 (Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф від 510 до 1020 гривень із конфіскацією піротехнічних засобів. Стаття 175 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки) Кодексу України про адміністративні правопорушення – передбачає штраф на громадян від 1700 грн до 3400 грн і на посадових осіб та фізичних осіб-підприємців - від 3400 грн до 5100 грн.Правоохоронці закликають дотримуватися основних правил придбання та використання піротехніки та ні в якому разі не давати такі вироби дітям.