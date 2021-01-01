У Луцьку – аварія за участю трьох авто. ФОТО





Про це



За їхніми словами, водійка BMW X5 не надала перевагу водію автомобіля Dodge, який рухався вулицею Задворецькою зі сторони Київського майдану.



Водій Dodge намагався уникнути зіткнення, проте це йому не вдалось. Від удару Dodge відкинуло у зустрічне авто Fiat.



Внаслідок аварії найбільше постраждав автомобіль Dodge – він отримав значні механічні ушкодження.



Рух вулицею Задворецькою заблоковано.

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