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У Луцьку – аварія за участю трьох авто. ФОТО

У Луцьку – аварія за участю трьох авто. ФОТО
У Луцьку на вулиці Задворецькій трапилась аварія за участю трьох автомобілів.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

За їхніми словами, водійка BMW X5 не надала перевагу водію автомобіля Dodge, який рухався вулицею Задворецькою зі сторони Київського майдану.

Водій Dodge намагався уникнути зіткнення, проте це йому не вдалось. Від удару Dodge відкинуло у зустрічне авто Fiat.
У Луцьку – аварія за участю трьох авто. ФОТО

Внаслідок аварії найбільше постраждав автомобіль Dodge – він отримав значні механічні ушкодження.
У Луцьку – аварія за участю трьох авто. ФОТО

Рух вулицею Задворецькою заблоковано.

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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