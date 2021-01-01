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Де у Луцьку не буде світла завтра, 9 грудня

Де у Луцьку не буде світла завтра, 9 грудня
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у четвер, 9 грудня у Луцьку тимчасово не буде світла.

Про це повідомляє пресслужба Луцькради.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 13:30 до 17:00 - вул. Бенделіані, 1, бульвар Дружби Народів, 3, 5, 7, 9, 11.

з 10:30 до 16:00 - вул. Степова (частково), вул. Баранова (частково).

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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