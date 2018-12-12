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Як у Луцьку працює пункт обігріву на вулиці Данила Галицького. ВІДЕО

Як у Луцьку працює пункт обігріву на вулиці Данила Галицького. ВІДЕО
У стаціонарний пункт обігріву, який функціонує цілодобово в Луцькому терцентрі соціального обслуговування на вулиці Данила Галицького, 18, можна пообідати, підстригтися, отримати теплі речі та за необхідності переночувати.

Як розповіла Суспільному соцпрацівниця Валентина Гичук, умов для ночівлі в закладі немає, однак можна зігрітися та прилягти на лавці, застеливши її ковдрою.

"На ніч лишаємо для людей, хто приходить, теплий одяг. Надала дитяча місія теплі кофти, лишаємо одіяло, продукти, чайник, чай, печиво та консерви. Немає ліжкомісць, але є лавки, де може розкласти одіяло, прилягти", – зазначила жінка.

Вдень до людей виходять працівники центру, вечірньої та нічної пори – сторож. Зі слів сторожа терцентру Валерія Хлібовського, виходить до людей, коли на пункт охорони приходить звукове сповіщення.
Як у Луцьку працює пункт обігріву на вулиці Данила Галицького. ВІДЕО

"Дзвінок іде до мене – виходжу. Буває, поліція привозить чи самі приходять, міряють температуру, оброблюють руки. У нас там є чай, гаряче, щоб нагрітися", – зазначив чоловік.

За час похолодання до пункту обігріву постійно звертається одна людина. Зі слів соцпрацівниці Світлани Синюк, приходить за допомогою чоловік, який живе у підвалі багатоповерхівки. На час зйомки його в терцентрі не було.

"Перше, що його цікавило – теплий одяг, йому запропонували баню, скористався послугами перукаря і послугами їдальні. Він повідомив, що у нього немає місця ночівлі. Попрохав, щоб приходити сюди", – каже працівниця закладу.

Щодня у терцентрі людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, харчують. Дієтсестра терцентру соцобслуговування Луцька Оксана Дейнюк зазначила: нині харчується 125 людей.

"Дівчата розносять лежачим, хто одинокий, малозабезпечений, буває приходять і беруть посуду свою, несуть додому та харчуються там", – додала жінка.
Як у Луцьку працює пункт обігріву на вулиці Данила Галицького. ВІДЕО

Торік у терцентр до пункту обігріву зверталися 16 людей, – повідомила заступниця директора терцентру Лариса Колядко. Окрім Луцька, стаціонарні пункти обігріву працюватимуть в селах громади в денний період доби, коли температура знизиться до мінус 10 градусів, – додав начальник відділу міськради Юрій Кирилюк.

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Теги: пункт обігріву, Луцьк
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