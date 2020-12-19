У Ковелі встановили головну ялинку громади. ФОТО
Сьогодні, 19:18
У Ковелі уже встановили головну ялинку громади.
Про це інформують у міськраді.
У центрі міста упродовж двох днів “виросла” 14-метрова красуня. Для закупівлі новорічної атрибутики з місцевого бюджету виділено 1 мільйон 700 тисяч гривень.
Начальник відділу містобудування та архітектури Людмила Мурай каже, що основною вимогою під час тендеру були якість та термін експлуатації. Вибирали ілюмінацію, яка б працювала багато років. Також закуплено обладнання, аби ялинка світилась у різних режимах та різними кольорами.
Тож інтрига зберігається. Тим більше, що ще далеко не все змонтовано. Далі будуть прикрашатись новорічною атрибутикою зелені зони біля приміщення міської ради, ілюмінацією - бульвар Лесі Українки.
Усе новорічне диво ковельчани та гості міста зможуть побачити і насолодитись ним 19 грудня, у День Святого Миколая, коли відбудеться офіційне відкриття ялинки.
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Про це інформують у міськраді.
У центрі міста упродовж двох днів “виросла” 14-метрова красуня. Для закупівлі новорічної атрибутики з місцевого бюджету виділено 1 мільйон 700 тисяч гривень.
Начальник відділу містобудування та архітектури Людмила Мурай каже, що основною вимогою під час тендеру були якість та термін експлуатації. Вибирали ілюмінацію, яка б працювала багато років. Також закуплено обладнання, аби ялинка світилась у різних режимах та різними кольорами.
Тож інтрига зберігається. Тим більше, що ще далеко не все змонтовано. Далі будуть прикрашатись новорічною атрибутикою зелені зони біля приміщення міської ради, ілюмінацією - бульвар Лесі Українки.
Усе новорічне диво ковельчани та гості міста зможуть побачити і насолодитись ним 19 грудня, у День Святого Миколая, коли відбудеться офіційне відкриття ялинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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