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У Ковелі встановили головну ялинку громади. ФОТО

У Ковелі встановили головну ялинку громади. ФОТО
У Ковелі уже встановили головну ялинку громади.

Про це інформують у міськраді.

У центрі міста упродовж двох днів “виросла” 14-метрова красуня. Для закупівлі новорічної атрибутики з місцевого бюджету виділено 1 мільйон 700 тисяч гривень.

Начальник відділу містобудування та архітектури Людмила Мурай каже, що основною вимогою під час тендеру були якість та термін експлуатації. Вибирали ілюмінацію, яка б працювала багато років. Також закуплено обладнання, аби ялинка світилась у різних режимах та різними кольорами.
У Ковелі встановили головну ялинку громади. ФОТО

Тож інтрига зберігається. Тим більше, що ще далеко не все змонтовано. Далі будуть прикрашатись новорічною атрибутикою зелені зони біля приміщення міської ради, ілюмінацією - бульвар Лесі Українки.

Усе новорічне диво ковельчани та гості міста зможуть побачити і насолодитись ним 19 грудня, у День Святого Миколая, коли відбудеться офіційне відкриття ялинки.
У Ковелі встановили головну ялинку громади. ФОТО
У Ковелі встановили головну ялинку громади. ФОТО
У Ковелі встановили головну ялинку громади. ФОТО

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Теги: ялинка, Ковель
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