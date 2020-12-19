У Ковелі встановили головну ялинку громади. ФОТО

У Ковелі уже встановили головну ялинку громади.Про це інформують у міськраді.У центрі міста упродовж двох днів “виросла” 14-метрова красуня. Для закупівлі новорічної атрибутики з місцевого бюджету виділено 1 мільйон 700 тисяч гривень.Начальник відділу містобудування та архітектурикаже, що основною вимогою під час тендеру були якість та термін експлуатації. Вибирали ілюмінацію, яка б працювала багато років. Також закуплено обладнання, аби ялинка світилась у різних режимах та різними кольорами.Тож інтрига зберігається. Тим більше, що ще далеко не все змонтовано. Далі будуть прикрашатись новорічною атрибутикою зелені зони біля приміщення міської ради, ілюмінацією - бульвар Лесі Українки.Усе новорічне диво ковельчани та гості міста зможуть побачити і насолодитись ним 19 грудня, у День Святого Миколая, коли відбудеться офіційне відкриття ялинки.