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На Волині забудовники купили близько тисячі котлів у Клієнтських просторах 104.ua

На Волині забудовники купили близько тисячі котлів у Клієнтських просторах 104.ua
На Волині будівельні компанії купують газове обладнання в Клієнтських просторах 104. Цьогоріч юридичні особи придбали близько тисячі котлів.

Про це інформує пресслужба АТ «Волиньгаз».

Газові котли в міські нововобудови Луцька та Ковеля придбала будівельна компанія «Орбіта». Крім того, вона скористались «Комплексною послугою». Фахівці «Волиньгазу» розробили проєкт для нестандартного приєднання, встановили котли та лічильники, також спроєктували систему газопостачання для індивідуального опалення.

«Наша компанія придбала 166 котлів Protherm у Клієнтському просторі 104 у Луцьку. Ці газові котли мають великі переваги, адже в них ККД понад 93%, гріють гарячу воду до 64 градусів ℃ із виходом 10 літрів за одну хвилину», - розповідає інженер будівельної компанії «Орбіта» Віталій Махновець.

Він каже, що фахівці Клієнтського простору допомогли швидко та якісно обрати котел, завдяки якому мешканцям буде тепло та комфотно в їхніх оселях.
На Волині забудовники купили близько тисячі котлів у Клієнтських просторах 104.ua

«Ми підбираємо котел відповідно до площі оселі та потреб клієнта. В нас можна придбати парапетні, димохідні, одноконтурні, двоконтурні чи конденсаційні котли», - зауважує персональна менеджерка Клієнтського простору 104.ua в Луцьку Ірина Шагута.

Персональні менеджери Клієнтського простору 104.ua допомагають споживачам підібрати якісне газове обладнання, яке задовільнить, клієнтів з різними фінансовими можливостями та бажаннями.

«Наші фахівці працюють з газовим обладнанням провідних виробників та власного імпорту. Споживачі можуть отримати всі послуги в одному місці – від виготовлення документації, проєктних та будівельно-монтажних робіт до пуску газу в газове обладнання», - каже начальник відділу капітального будівництва АТ «Волиньгаз» Андрій Самарук.

Завдяки сучасним технологіям мешканці квартир будівельної компанії «Орбіта» зможуть регулювати температуру в кожній кімнаті окремо та навіть керувати показниками поза межами квартири.

Замовити «Комплексну послугу», отримати консультацію, підібрати та придбати необхідне газове обладнання споживачі можуть у Клієнтських просторах 104.ua.
На Волині забудовники купили близько тисячі котлів у Клієнтських просторах 104.ua

Послугу надають у всіх 104.ua клієнтських просторах Волині і побутовим споживачам. Там від моменту звернення і до моменту пуску газу кожного клієнта супроводжує його персональний менеджер. Він надає всю необхідну інформацію та розрахунки, розповідає про кожен етап виконання робіт. Споживачу потрібно зібрати необхідний пакет документів: довідку про присвоєння адреси, право власності на житло, право власності на землю, паспорт та ідентифікаційнийкод власника будинку, технічний або будівельний паспорт, дозвіл на врізку в газопровід.

При першому зверненні персональний менеджер кожному клієнту порадить і допоможе з підбором газового обладнання відповідно до побажань клієнта та технічних характеристик будинку або квартири.

Придбати газове обладнання можна в Клієнтських просторах на Волині або на сайті https://market.104.ua/ua/:

м. Луцьк, просп. Молоді, 14 А
м. Ковель, вул.С.Бандери, 34А
м. Камінь-Каширський, вул. Хотешівська, 9
смт. Ратне, вул. Газіна, 20
м. Володимир-Волинський, вул.Сагайдачного, 85
м. Ківерці, вул. Матросова, 9
м. Горохів, вул. Козацька, 98 А.
м. Рожище, вул. Мазепи, 24
м. Нововолинськ, вул. Княгині Ольги, 56
смт.Турійськ, вул. Паралельна, 33
смт. Стара Вижівка, Незалежності, 60
На Волині забудовники купили близько тисячі котлів у Клієнтських просторах 104.ua
На Волині забудовники купили близько тисячі котлів у Клієнтських просторах 104.ua

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Теги: Волиньгаз, газові котли
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