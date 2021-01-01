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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 грудня
Завтра, 9 грудня, на території Волинської області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, без опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному лабораторному центрі з гідрометеорології.

На дорогах попереджають про ожеледицю. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Уночі йтиме сніг. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається.

Температура вночі 4° морозу, вдень від 2-1° морозу.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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