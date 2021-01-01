Як будують ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*





У черговому відеозвіті Будівельна компанія “Інвестор” показала, що нового на будівельному майданчику ЖК “Парковий квартал”:



Внутрішні будівельні роботи завершені у всіх квартирах.



Триває облаштування під'їздів:



1-2 під'їзди:



-фарбують стіни та кладуть плитку,

-облаштовують перила на сходових клітках,

-встановили двері в усі квартири, тамбури та комори для дитячих візків.



3-4 під'їзди:



-стіни в під'їздах пошпакльовані, підготовлені до фарбування,

кладуть плитку,

-встановили двері в усі квартири, тамбури та комори для дитячих візків.



-Облаштовують тераси та пандуси біля комерційних приміщень.

-Викладають на території комплексу бруківку, розбили клумби.



У ЖК “Парковий квартал” є можливість купити:



Комерційні приміщення під магазин чи офіс на першому поверсі нового будинку площею від 48,3 м2 до 79,6 м2. В усіх є окремий гарно облаштований вхід та санвузол. Ціна - від 18 000 грн/м2.



1-кімнатні квартири площею 48,3 м2. Ціна - від 14 900 грн/м2, є можливість безвідсоткового відтермінування до червня 2022 року.



За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ЖК "Парковий квартал" (м. Ковель) уже завершені внутрішні будівельні роботи в усіх квартирах. Зараз триває облаштування під'їздів, а також терас та пандусів біля комерційних приміщень.У черговому відеозвіті Будівельна компанія “Інвестор” показала, що нового на будівельному майданчику ЖК “Парковий квартал”:1-2 під'їзди:-фарбують стіни та кладуть плитку,-облаштовують перила на сходових клітках,-встановили двері в усі квартири, тамбури та комори для дитячих візків.3-4 під'їзди:-стіни в під'їздах пошпакльовані, підготовлені до фарбування,кладуть плитку,-встановили двері в усі квартири, тамбури та комори для дитячих візків.У ЖК “Парковий квартал” є можливість купити:на першому поверсі нового будинку площею віддо. В усіх є окремий гарно облаштований вхід та санвузол. Ціна - відплощею. Ціна - від, є можливість безвідсоткового відтермінування до червняЗа детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:Телефон: 096 030 20 10Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.uaFacebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор

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