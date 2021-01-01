Як будують ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 09:00
У ЖК "Парковий квартал" (м. Ковель) уже завершені внутрішні будівельні роботи в усіх квартирах. Зараз триває облаштування під'їздів, а також терас та пандусів біля комерційних приміщень.
У черговому відеозвіті Будівельна компанія “Інвестор” показала, що нового на будівельному майданчику ЖК “Парковий квартал”:
Внутрішні будівельні роботи завершені у всіх квартирах.
Триває облаштування під'їздів:
1-2 під'їзди:
-фарбують стіни та кладуть плитку,
-облаштовують перила на сходових клітках,
-встановили двері в усі квартири, тамбури та комори для дитячих візків.
3-4 під'їзди:
-стіни в під'їздах пошпакльовані, підготовлені до фарбування,
кладуть плитку,
-встановили двері в усі квартири, тамбури та комори для дитячих візків.
-Облаштовують тераси та пандуси біля комерційних приміщень.
-Викладають на території комплексу бруківку, розбили клумби.
У ЖК “Парковий квартал” є можливість купити:
Комерційні приміщення під магазин чи офіс на першому поверсі нового будинку площею від 48,3 м2 до 79,6 м2. В усіх є окремий гарно облаштований вхід та санвузол. Ціна - від 18 000 грн/м2.
1-кімнатні квартири площею 48,3 м2. Ціна - від 14 900 грн/м2, є можливість безвідсоткового відтермінування до червня 2022 року.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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У черговому відеозвіті Будівельна компанія “Інвестор” показала, що нового на будівельному майданчику ЖК “Парковий квартал”:
Внутрішні будівельні роботи завершені у всіх квартирах.
Триває облаштування під'їздів:
1-2 під'їзди:
-фарбують стіни та кладуть плитку,
-облаштовують перила на сходових клітках,
-встановили двері в усі квартири, тамбури та комори для дитячих візків.
3-4 під'їзди:
-стіни в під'їздах пошпакльовані, підготовлені до фарбування,
кладуть плитку,
-встановили двері в усі квартири, тамбури та комори для дитячих візків.
-Облаштовують тераси та пандуси біля комерційних приміщень.
-Викладають на території комплексу бруківку, розбили клумби.
У ЖК “Парковий квартал” є можливість купити:
Комерційні приміщення під магазин чи офіс на першому поверсі нового будинку площею від 48,3 м2 до 79,6 м2. В усіх є окремий гарно облаштований вхід та санвузол. Ціна - від 18 000 грн/м2.
1-кімнатні квартири площею 48,3 м2. Ціна - від 14 900 грн/м2, є можливість безвідсоткового відтермінування до червня 2022 року.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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