14-та ОМБр відсвяткує 7 років з дня створення: програма





Про це святкування пресслужба бригади повідомила на сторінці у



09:00-10:15 – урочисті заходи на території військової частини (вручення мотиваційного прапору, відкриття новоствореного меморіального комплексу Князівської бригади);



10:45-11:.00 – покладання квітів до Дошки пам’яті загиблим воїнам (площа Героїв у Володимирі-Волинському);



11:00-13:00 – урочисті заходи в Центрі культурних послуг (нагородження військовослужбовців, концертна програма); 09.00-15.00 – виставка техніки та зброї (територія військової частини).



“Запрошуємо всіх, хто бажає розділити з нами свято, приєднатися до запланованих заходів: ветеранів військової частини, родини наших загиблих побратимів, військовослужбовців, які продовжують службу в інших військових частинах, волонтерів та всіх, хто вважає 10-те грудня, День створення 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, – знаковим днем!”, – йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10-го грудня у пункті постійної дислокації військової частини у Володимирі відбудуться урочистості з нагоди сьомої річниці з дня створення 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого.Про це святкування пресслужба бригади повідомила на сторінці у Фейсбук 09:00-10:15 – урочисті заходи на території військової частини (вручення мотиваційного прапору, відкриття новоствореного меморіального комплексу Князівської бригади);10:45-11:.00 – покладання квітів до Дошки пам’яті загиблим воїнам (площа Героїв у Володимирі-Волинському);11:00-13:00 – урочисті заходи в Центрі культурних послуг (нагородження військовослужбовців, концертна програма); 09.00-15.00 – виставка техніки та зброї (територія військової частини).“Запрошуємо всіх, хто бажає розділити з нами свято, приєднатися до запланованих заходів: ветеранів військової частини, родини наших загиблих побратимів, військовослужбовців, які продовжують службу в інших військових частинах, волонтерів та всіх, хто вважає 10-те грудня, День створення 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, – знаковим днем!”, – йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію