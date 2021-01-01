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14-та ОМБр відсвяткує 7 років з дня створення: програма

14-та ОМБр відсвяткує 7 років з дня створення: програма
10-го грудня у пункті постійної дислокації військової частини у Володимирі відбудуться урочистості з нагоди сьомої річниці з дня створення 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого.

Про це святкування пресслужба бригади повідомила на сторінці у Фейсбук.

09:00-10:15 – урочисті заходи на території військової частини (вручення мотиваційного прапору, відкриття новоствореного меморіального комплексу Князівської бригади);

10:45-11:.00 – покладання квітів до Дошки пам’яті загиблим воїнам (площа Героїв у Володимирі-Волинському);

11:00-13:00 – урочисті заходи в Центрі культурних послуг (нагородження військовослужбовців, концертна програма); 09.00-15.00 – виставка техніки та зброї (територія військової частини).

“Запрошуємо всіх, хто бажає розділити з нами свято, приєднатися до запланованих заходів: ветеранів військової частини, родини наших загиблих побратимів, військовослужбовців, які продовжують службу в інших військових частинах, волонтерів та всіх, хто вважає 10-те грудня, День створення 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, – знаковим днем!”, – йдеться в дописі.
14-та ОМБр відсвяткує 7 років з дня створення: програма

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Теги: 14 ОМБр, святкування, річниця створення
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