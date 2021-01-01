Не соромтеся човгати ногами: українцям нагадали прості правила пересування в ожеледь





У МВС нагадали українцям про прості правила, яких потрібно дотримуватися, щоб не постраждати:



- не поспішайте і не соромтеся човгати ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги;

- вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи, без підборів;

- під час пересування центр ваги тіла переміщуйте вперед;

- спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, - обов'язково ставте на сходинку обидві ноги;

- обходьте металеві кришки люків;

- будьте уважні на тротуарі — автомобіль чи автобус може занести та водієві не вдасться вчасно загальмувати;

- переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи;

- попросіть літніх родичів залишатися у цей період вдома.



А у волинському гідрометцентрі повідомили, що у четвер, 9 грудня,

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