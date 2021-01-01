Не соромтеся човгати ногами: українцям нагадали прості правила пересування в ожеледь
Сьогодні, 01:10
В Україну прийшла негода з дощами, мокрим снігом, налипанням снігу, ожеледицею, коли як водіям, так і пішоходам треба бути обережними на вулиці.
У МВС нагадали українцям про прості правила, яких потрібно дотримуватися, щоб не постраждати:
- не поспішайте і не соромтеся човгати ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги;
- вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи, без підборів;
- під час пересування центр ваги тіла переміщуйте вперед;
- спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, - обов'язково ставте на сходинку обидві ноги;
- обходьте металеві кришки люків;
- будьте уважні на тротуарі — автомобіль чи автобус може занести та водієві не вдасться вчасно загальмувати;
- переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи;
- попросіть літніх родичів залишатися у цей період вдома.
А у волинському гідрометцентрі повідомили, що у четвер, 9 грудня, на дорогах краю буде ожеледиця.
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У МВС нагадали українцям про прості правила, яких потрібно дотримуватися, щоб не постраждати:
- не поспішайте і не соромтеся човгати ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги;
- вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи, без підборів;
- під час пересування центр ваги тіла переміщуйте вперед;
- спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, - обов'язково ставте на сходинку обидві ноги;
- обходьте металеві кришки люків;
- будьте уважні на тротуарі — автомобіль чи автобус може занести та водієві не вдасться вчасно загальмувати;
- переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи;
- попросіть літніх родичів залишатися у цей період вдома.
А у волинському гідрометцентрі повідомили, що у четвер, 9 грудня, на дорогах краю буде ожеледиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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