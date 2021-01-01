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У Луцьку в квартирі повісився 29-річний чоловік

У Луцьку в квартирі повісився 29-річний чоловік
У Луцьку в квартирі на вулиці Привокзальній вчинив самогубство 29-річний чоловік.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Чоловіка виявили повішеним за місцем проживання 7 грудня.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно до правоохоронних органів о 02:55 надійшло повідомлення, що у квартирі покінчив із життям житель Луцька.

При поверхневому огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості належним чином задокументували.

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Теги: повісився чоловік, Луцьк
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