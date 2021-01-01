У Луцьку в квартирі повісився 29-річний чоловік





Про це Інформаційному агентству



Чоловіка виявили повішеним за місцем проживання 7 грудня.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно до правоохоронних органів о 02:55 надійшло повідомлення, що у квартирі покінчив із життям житель Луцька.



При поверхневому огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості належним чином задокументували.



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