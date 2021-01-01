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Третя доза вакцини Pfizer нейтралізує Омікрон - розробники

Третя доза вакцини Pfizer нейтралізує Омікрон - розробники
Фармкомпанії Pfizer і BioNTech заявили, що три дози їхньої вакцини забезпечують високий рівень захисту від нового штаму коронавірусу.

"Попередні дані свідчать, що третя доза формує такий рівень антитіл проти Омікрону, який можна порівняти з тим, що утворився після двох доз проти інших штамів", - повідомили компанії після невеликого дослідження. Пише bbc.com.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявляла, що наявні вакцини проти Covid-19 повинні захищати від тяжкого перебігу хвороби у разі зараження Омікроном.

Омікрон - найбільш мутований з виявлених видів коронавірусної інфекції.

Вперше його зафіксували у Південній Африці, де наразі спостерігають зростання кількості випадків множинного зараження.

Поки що не зрозуміло, наскільки новий штам загрозливий.

Наразі дослідники по всьому світу збирають дані про Омікрон.

Нагадаємо, що станом на 7 грудня в Україні не зафіксовано жодного випадку штаму «Омікрон».

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Теги: Омікрон, Pfizer
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