Водійка BMW не пропустила на перехресті: опублікували момент аварії у Луцьку.ВІДЕО
08 грудень, 23:05
У Луцьку на вулиці Задворецькій водійка BMW не пропустила водія Dodge, в результаті чого зіткнулись три автомобілі.
Відео моменту зіткнення отримало Інформаційне агентство Волинські Новини.
Інцидент трапився о 16:41.
Як видно з відеозапису, водій білого Dodge рухався головною дорогою, коли в автівку раптово виїхала водійка за кермом BMWX5. Водій Dodge намагався уникнути удару, проте водійка BMW вдарила його в бік. Від удару авто відкинуло на Fiat Doblo, який рухався у зустрічному напрямку.
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Відео моменту зіткнення отримало Інформаційне агентство Волинські Новини.
Інцидент трапився о 16:41.
Як видно з відеозапису, водій білого Dodge рухався головною дорогою, коли в автівку раптово виїхала водійка за кермом BMWX5. Водій Dodge намагався уникнути удару, проте водійка BMW вдарила його в бік. Від удару авто відкинуло на Fiat Doblo, який рухався у зустрічному напрямку.
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