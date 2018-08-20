Водійка BMW не пропустила на перехресті: опублікували момент аварії у Луцьку.ВІДЕО





Відео моменту зіткнення отримало Інформаційне агентство



Інцидент трапився о 16:41.



Як видно з відеозапису, водій білого Dodge рухався головною дорогою, коли в автівку раптово виїхала водійка за кермом BMWX5. Водій Dodge намагався уникнути удару, проте водійка BMW вдарила його в бік. Від удару авто відкинуло на Fiat Doblo, який рухався у зустрічному напрямку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Задворецькій водійка BMW не пропустила водія Dodge, в результаті чого зіткнулись три автомобілі. Відео моменту зіткнення отримало Інформаційне агентство Волинські Новини. Інцидент трапився о 16:41.Як видно з відеозапису, водій білого Dodge рухався головною дорогою, коли в автівку раптово виїхала водійка за кермом BMWX5. Водій Dodge намагався уникнути удару, проте водійка BMW вдарила його в бік. Від удару авто відкинуло на Fiat Doblo, який рухався у зустрічному напрямку.

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