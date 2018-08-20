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Водійка BMW не пропустила на перехресті: опублікували момент аварії у Луцьку.ВІДЕО

Водійка BMW не пропустила на перехресті: опублікували момент аварії у Луцьку.ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Задворецькій водійка BMW не пропустила водія Dodge, в результаті чого зіткнулись три автомобілі.

Відео моменту зіткнення отримало Інформаційне агентство Волинські Новини.

Інцидент трапився о 16:41.

Як видно з відеозапису, водій білого Dodge рухався головною дорогою, коли в автівку раптово виїхала водійка за кермом BMWX5. Водій Dodge намагався уникнути удару, проте водійка BMW вдарила його в бік. Від удару авто відкинуло на Fiat Doblo, який рухався у зустрічному напрямку.

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Теги: ДТП, Задворецька
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