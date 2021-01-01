Путіна спитали, чи нападе він на Україну: що відповів
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Президент Володимир Путін назвав "провокаційним" питання журналіста про те, чи має намір Росія нападати на Україну, і заявив про миролюбність своєї країни.
"Це питання провокаційне. Росія здійснює миролюбну зовнішню політику, але має право гарантувати свою безпеку в середньостроковій та віддаленій перспективі", - сказав Путін, виступаючи на пресконференції після переговорів із прем'єр-міністром Греції у середу 8 грудня.
Президент Росії додав, що це він і обговорює з усіма партнерами, включаючи президента США Джо Байдена, з яким вчора мав відеорозмову.
"Нас не може не непокоїти перспектива можливого прийняття України в НАТО, тому що за цим безумовно наступить розміщення військових контингентів, баз і загрозливої для нас зброї", - сказав Путін.
На його думку, такої його відповіді буде "достатньо" на "сьогоднішній день". Президент Росії сподівається, що "хоча б на цей раз" їхню занепокоєність почують.
"Хоча досі, протягом попередніх десятиліть, ми не раз говорили і просили цього не робити, але інфраструктура НАТО неминуче наближалась до наших кордонів", - додав Путін.
Путін також заявив, що у розмові з Байденом нібито домовилися створити "структуру" для взаємодії щодо безпекових питань у контексті розширення НАТО. Він натякнув, що це робиться для врахування зауважень Росії.
"Свої позиції Росія підготує протягом тижня, ми передамо їх американській стороні. Домовились, створити структуру, яка зможе цим займатися", - заявив Путін.
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"Це питання провокаційне. Росія здійснює миролюбну зовнішню політику, але має право гарантувати свою безпеку в середньостроковій та віддаленій перспективі", - сказав Путін, виступаючи на пресконференції після переговорів із прем'єр-міністром Греції у середу 8 грудня.
Президент Росії додав, що це він і обговорює з усіма партнерами, включаючи президента США Джо Байдена, з яким вчора мав відеорозмову.
"Нас не може не непокоїти перспектива можливого прийняття України в НАТО, тому що за цим безумовно наступить розміщення військових контингентів, баз і загрозливої для нас зброї", - сказав Путін.
На його думку, такої його відповіді буде "достатньо" на "сьогоднішній день". Президент Росії сподівається, що "хоча б на цей раз" їхню занепокоєність почують.
"Хоча досі, протягом попередніх десятиліть, ми не раз говорили і просили цього не робити, але інфраструктура НАТО неминуче наближалась до наших кордонів", - додав Путін.
Путін також заявив, що у розмові з Байденом нібито домовилися створити "структуру" для взаємодії щодо безпекових питань у контексті розширення НАТО. Він натякнув, що це робиться для врахування зауважень Росії.
"Свої позиції Росія підготує протягом тижня, ми передамо їх американській стороні. Домовились, створити структуру, яка зможе цим займатися", - заявив Путін.
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