На Волині прийомна сім’я прихистила ще трьох діток

Миколи та Вікторії Міщуків поповнилася трьома дітьми, позбавленими батьківського піклування.



Згідно з рішенням Нововолинського суду їх було відібрано від батьків. Тепер дітки мають нову, люблячу родину.



Сім’я Міщуків виховує дев’ятеро дітей: шестеро прийомних і троє своїх. А згідно з рішенням виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 2 грудня 2021 року прийомну родину переведено у статус дитячого будинку сімейного типу.



Про це



Загалом у Нововолинській громаді функціонує три прийомні сім’ї та п’ять дитячих будинків сімейного типу. В них виховується 37 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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