На Волині прийомна сім’я прихистила ще трьох діток
Сьогодні, 08:23
Прийомна сім’я Миколи та Вікторії Міщуків поповнилася трьома дітьми, позбавленими батьківського піклування.
Згідно з рішенням Нововолинського суду їх було відібрано від батьків. Тепер дітки мають нову, люблячу родину.
Сім’я Міщуків виховує дев’ятеро дітей: шестеро прийомних і троє своїх. А згідно з рішенням виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 2 грудня 2021 року прийомну родину переведено у статус дитячого будинку сімейного типу.
Про це інформують на сторінці Нововолинської міської ради.
Загалом у Нововолинській громаді функціонує три прийомні сім’ї та п’ять дитячих будинків сімейного типу. В них виховується 37 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
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Згідно з рішенням Нововолинського суду їх було відібрано від батьків. Тепер дітки мають нову, люблячу родину.
Сім’я Міщуків виховує дев’ятеро дітей: шестеро прийомних і троє своїх. А згідно з рішенням виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 2 грудня 2021 року прийомну родину переведено у статус дитячого будинку сімейного типу.
Про це інформують на сторінці Нововолинської міської ради.
Загалом у Нововолинській громаді функціонує три прийомні сім’ї та п’ять дитячих будинків сімейного типу. В них виховується 37 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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