Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу





Про це повідомляє МОЗ України.



Також за минулу добу госпіталізували 2 449 осіб, летальних випадків – 465, одужало – 24 547 осіб.



За весь час пандемії в Україні захворіли 3 532 357 осіб, одужали – 3 109 423 особи, летальних випадків 2 133 970 та провели 16 199 355 ПЛР-тестувань.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 1198



Вінницька – 488



Волинська – 493



Дніпропетровська – 471



Донецька – 574



Житомирська – 640



Закарпатська – 503



Запорізька – 570



Івано-Франківська – 529



Київська – 484



Кіровоградська – 139



Луганська – 146



Львівська – 745



Миколаївська – 359



Одеська – 1232



Полтавська – 537



Рівненська – 346



Сумська – 288



Тернопільська – 306



Харківська – 566



Херсонська – 137



Хмельницька – 538



Черкаська – 496



Чернівецька – 155



Чернігівська – 436



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулої доби в Україні виявили 12 376 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, захворіли 1078 дітей та 194 медпрацівники.Про це повідомляє МОЗ України.Також за минулу добу госпіталізували 2 449 осіб, летальних випадків – 465, одужало – 24 547 осіб.За весь час пандемії в Україні захворіли 3 532 357 осіб, одужали – 3 109 423 особи, летальних випадків 2 133 970 та провели 16 199 355 ПЛР-тестувань.м. Київ – 1198Вінницька – 488– 493Дніпропетровська – 471Донецька – 574Житомирська – 640Закарпатська – 503Запорізька – 570Івано-Франківська – 529Київська – 484Кіровоградська – 139Луганська – 146Львівська – 745Миколаївська – 359Одеська – 1232Полтавська – 537Рівненська – 346Сумська – 288Тернопільська – 306Харківська – 566Херсонська – 137Хмельницька – 538Черкаська – 496Чернівецька – 155Чернігівська – 436Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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