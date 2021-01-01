Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:19
Минулої доби в Україні виявили 12 376 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, захворіли 1078 дітей та 194 медпрацівники.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу госпіталізували 2 449 осіб, летальних випадків – 465, одужало – 24 547 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіли 3 532 357 осіб, одужали – 3 109 423 особи, летальних випадків 2 133 970 та провели 16 199 355 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1198
Вінницька – 488
Волинська – 493
Дніпропетровська – 471
Донецька – 574
Житомирська – 640
Закарпатська – 503
Запорізька – 570
Івано-Франківська – 529
Київська – 484
Кіровоградська – 139
Луганська – 146
Львівська – 745
Миколаївська – 359
Одеська – 1232
Полтавська – 537
Рівненська – 346
Сумська – 288
Тернопільська – 306
Харківська – 566
Херсонська – 137
Хмельницька – 538
Черкаська – 496
Чернівецька – 155
Чернігівська – 436
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу госпіталізували 2 449 осіб, летальних випадків – 465, одужало – 24 547 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіли 3 532 357 осіб, одужали – 3 109 423 особи, летальних випадків 2 133 970 та провели 16 199 355 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1198
Вінницька – 488
Волинська – 493
Дніпропетровська – 471
Донецька – 574
Житомирська – 640
Закарпатська – 503
Запорізька – 570
Івано-Франківська – 529
Київська – 484
Кіровоградська – 139
Луганська – 146
Львівська – 745
Миколаївська – 359
Одеська – 1232
Полтавська – 537
Рівненська – 346
Сумська – 288
Тернопільська – 306
Харківська – 566
Херсонська – 137
Хмельницька – 538
Черкаська – 496
Чернівецька – 155
Чернігівська – 436
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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