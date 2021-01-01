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Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Минулої доби в Україні виявили 12 376 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, захворіли 1078 дітей та 194 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу госпіталізували 2 449 осіб, летальних випадків – 465, одужало – 24 547 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 532 357 осіб, одужали – 3 109 423 особи, летальних випадків 2 133 970 та провели 16 199 355 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1198

Вінницька – 488

Волинська – 493

Дніпропетровська – 471

Донецька – 574

Житомирська – 640

Закарпатська – 503

Запорізька – 570

Івано-Франківська – 529

Київська – 484

Кіровоградська – 139

Луганська – 146

Львівська – 745

Миколаївська – 359

Одеська – 1232

Полтавська – 537

Рівненська – 346

Сумська – 288

Тернопільська – 306

Харківська – 566

Херсонська – 137

Хмельницька – 538

Черкаська – 496

Чернівецька – 155

Чернігівська – 436

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, Україна, ситуація
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