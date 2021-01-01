«Усі депутати об’єднані під одним прапором – Луцького району», – депутат Юрій Лобач

Представник президентської партії «Слуга народу» у Луцькій райраді– не нова особистість у волинській політиці. Більше десяти років він працює в органах державної влади та місцевого самоврядування, тож депутатська діяльність йому добре відома.Про це йдеться на сайті Луцької районної ради.Як Юрій Лобач поєднує досвід, здобутий у бізнесі, в державному управлінні та депутатській роботі – читайте в інтерв’ю.- Так, дійсно я займався доволі успішним бізнесом у сфері міжнародних транспортних перевезень. Але я по життю завжди прагнув до змін для себе, для людей, які мене оточують, для країни… Тому я прийняв для себе рішення працювати в органах державної влади. У 2010 році очолив Іваничівську РДА, потім був першим заступником голови Волинської обласної ради, згодом я знову повернувся в бізнес, а зараз очолюю ВолодимирВолинську райдержадміністрацію.Я не просто чиновник, який працював і працює в органах державної влади чи місцевого самоврядування. Я чиновник, який має досвід роботи у бізнесі. Тому мені легко аналізувати та приймати рішення щодо розвитку територій, яку б посаду я не займав.Я роблю все для того, щоб у Луцькому та Володимир-Волинському районах, загалом на Волині реалізовувались Програма «Велике будівництво» та проєкти Світового банку тощо.- «Велике будівництво» має кілька напрямків, один із яких – будівництво доріг. Ми бачимо, що дороги і державного, і місцевого значення ремонтуються, змінилася їхня якість. Взагалі змінився підхід до ремонту доріг – він все менше стає ямковим, якісно ремонтуються цілі відрізки. При чому увага зосереджується не лише на дорожньому покритті, а й узбіччях, освітленні, розмітці, дорожніх знаках, зупинках… Підхід став європейським та комплексним.В рамках «Великого будівництва» по області ремонтується чимало об’єктів – база СНУ «Гарт», басейн в ЛНТУ, в селі Вербка Ковельського району будується садочок, в селі Піща – школа, відновлюються будиночки Косачів в Колодяжному… Програма Президента по усій області працює. Переконаний, що це лише початок і ми пишаємось результатами.- У минулому році був обраний новий склад нової об’єднаної районної ради. До цього у мене вже був багаторічний депутатський досвід. Стосовно роботи Луцької райради хочу сказати одне: дуже правильний підхід до розгляду питань щодо соціальноекономічного розвитку територій. І у цьому заслуга голови райради Олександра Омельчука, який доклав максимум зусиль, щоб об’єднати усі політичні сили в районній раді під одним прапором – прапором Луцького району. Результатом цього є, як ми бачимо, голосування у сесійній залі. Звичайно, у нас є дискусії, депутати висловлюють свої позиції, але врештірешт рішення приймаються в інтересах громад Луцького району.На мою думку, Луцька районна рада є дієвим органом місцевого самоврядування.- Не у повноваженнях справа. Питання у керівнику і результатах його роботи. Деяким людям можна надати повноваження та можливості, а вони шукатимуть причини, щоб ними не скористатися. Луцька районна рада на чолі із Олександром Омельчуком не має багато повноважень, але шукає шляхи та можливості для досягнення результату. Вона має бюджет, яким розумно розпоряджається, організувала роботу комунального підприємства «Райтеплобуд», яке заробляє кошти до районної казни.- Я б акцентував увагу на напрямках, які рада обрала для роботи. У зв’язку із децентралізацією, Луцька райрада передала громадам ті об’єкти комунальної власності, де депутатський корпус вбачав перспективу їх розвитку саме у власності громад.Мені імпонує і те, що у сфері бюджетних питань районна рада та райдержадміністрація працюють спільно, щоб реалізувати соціально-економічні програми району.- Кожен майновий об’єкт треба розглядати окремо. Але попри усі непорозуміння ради з громадами, я «за» ефективне використання майна і не важливо, у кого воно на балансі. Саме ефективність для мене є показником, усе решта – неважливо. Якщо територіальна громада декларує, гарантує, бере на себе зобов’язання щодо ефективності використання об’єкта, має стратегію його розвитку, ремонту, поліпшення, і у громади є фінансова спроможність, а не лише наміри, то районна рада однозначно передала б майно.Якщо районна рада залишає у комунальній власності майно і декларує ефективне його використання і має можливість його розвивати та вкладати кошти, розуміючи, що громади з ним не впораються, то так і повинно бути.А загалом для районної ради усі громади рівні.- Це президентська фракція і, як депутати, ми представляємо Президента України, Уряд… І усі виклики, які постають сьогодні в країні, ми на себе також беремо.Ми не боїмося незручних запитань та не боїмося відповідати за рішення, які приймаємо як команда у районній раді.Наша фракція складається із 8 депутатів, які доволі активні, спеціалісти у своїх галузях. Дехто займає високі посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, або займаються бізнесом чи ведуть юридичну практику. Кожен депутат – це особистість.- Значна частина Луцького району – це місто Луцьк, який рухається у напрямку глобалізації, розвитку бізнесу. Інша категорія – сільська місцевість, а отже – родючі землі. В Луцькому районі основним напрямком є аграрний сектор і я пишаюся тими аграріями, яким не байдужі люди. Никонюк, Шумський, Турак, Тарарай… Приємно, коли спілкуєшся з людьми, а вони розповідають, як завдяки аграріям розвивається село: створюються робочі місця, ремонтуються дороги, школи, садочки, будуються церкви… Я пишаюсь тим, що Луцький район має перспективи розвитку саме завдяки таким небайдужим людям.- ВолодимирВолинський район – прикордонний і звичайно у нас сформований батальйон територіальної оборони. Цьогоріч ми проводили навчання із тероборони для добровольців із усього району. Протягом 10 днів хлопці та дівчата, прийнявши військову присягу, отримували знання та практичні навички із поводження зі зброєю, ведення оборони, наступу, а головне вони відпрацьовували послідовність дій у випадку нападу ворога.Приємно, що більшість добровольців по закінченню зборів були готові підписати контракт на військову службу. Ми отримали величезну команду людей, готових захищати свої громади, район, область та країну. А ще Володимир-Волинський район на рівні області зайняв перше місце за результатами навчання із територіальної оборони.Це важливо на фоні загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні. І наше завдання не допустити загострення ситуації на українсько-білоруському кордоні та посилити захист. Тому ми спільно із територіальними громадами Володимир-Волинського району робимо все для покращення матеріально-технічного забезпечення прикордонників та захисту кордонів нашої держави.Юрій Володимирович Лобач народився 27 червня 1976 року у Луцьку. Навчався у ЗОШ №9. Вищу освіту здобув у ВДУ ім. Лесі Українки на біологічному факультеті, а також навчався в Інституті післядипломної освіти Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Фінанси». Із 2002 по 2010 роки займався підприємницькою діяльністю у сфері міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом.Був депутатом Волинської обласної та Підгайцівської сільської рад. З грудня 2020-го – депутат Луцької районної ради.У квітні 2021 року призначений головою Володимир-Волинської РДА.Член фракції «Слуга народу» у Луцькій районній раді.Член постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики.Кількість відвіданих сесійних засідань: 9Кількість відвіданих засідань профільної комісії: 7