У Луцьку з двома орендарями кіосків на ринках розірвуть договори
Сьогодні, 10:50
З орендарями кіосків на ринках «Північний» та «Лучеськ», де регулярно виявляли факти продажу сурогату, розірвуть орендні договори.
Про це інформує Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради у фейсбуці.
За їхньої ініціативи, ПП "Торговий альянс" направило листи-попередження орендарям торгових павільйонів №42 на ринку "Лучеськ" та торгового павільйону №110 на ринку "Північний" про дострокове розірвання договорів оренди з 31.12.2021 року.
Муніципали нагадують, що відповідно до ч.3 ст. 156 КУпАП торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, з рук, з лотків, у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, - тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.
Департаментом надалі буде продовжено роботу щодо виявлення та фіксації фактів продажу сурогату на ринках міста.
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Про це інформує Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради у фейсбуці.
За їхньої ініціативи, ПП "Торговий альянс" направило листи-попередження орендарям торгових павільйонів №42 на ринку "Лучеськ" та торгового павільйону №110 на ринку "Північний" про дострокове розірвання договорів оренди з 31.12.2021 року.
Муніципали нагадують, що відповідно до ч.3 ст. 156 КУпАП торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, з рук, з лотків, у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, - тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.
Департаментом надалі буде продовжено роботу щодо виявлення та фіксації фактів продажу сурогату на ринках міста.
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