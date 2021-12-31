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У Луцьку з двома орендарями кіосків на ринках розірвуть договори

У Луцьку з двома орендарями кіосків на ринках розірвуть договори
З орендарями кіосків на ринках «Північний» та «Лучеськ», де регулярно виявляли факти продажу сурогату, розірвуть орендні договори.

Про це інформує Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради у фейсбуці.

За їхньої ініціативи, ПП "Торговий альянс" направило листи-попередження орендарям торгових павільйонів №42 на ринку "Лучеськ" та торгового павільйону №110 на ринку "Північний" про дострокове розірвання договорів оренди з 31.12.2021 року.

Муніципали нагадують, що відповідно до ч.3 ст. 156 КУпАП торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, з рук, з лотків, у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, - тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.
У Луцьку з двома орендарями кіосків на ринках розірвуть договори

Департаментом надалі буде продовжено роботу щодо виявлення та фіксації фактів продажу сурогату на ринках міста.


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Теги: Луцьк, муніципали, оренда, договір, сурогат, продаж, кіоск
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