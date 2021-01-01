Волинські рятувальники гасили пожежі у житловому секторі

На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували дві пожежі в житловому секторі.Про це інформує ДСНС у Волинській області.Вчора, 8 грудня, рятувальники загасили дві пожежі господарських споруд, що сталися у Ковельському районі.Так, опівночі у селі Хворостів на території Вишнівської сільської громади зайнялася вогнем дерев’яна господарська споруда. Вогонь оперативно локалізували працівники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області о 00:35, а вже о 1:35 повністю його ліквідували.Рятувальникам допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Штунь.Вогонь знищив 2 тонни сіна, 3 тонни зерна, деревообробний станок, господарчий інвентар.Ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем власником господарчої споруди.А о 10:20 у селі Білин, що на території Ковельської міської громади, виникла ще одна пожежа в дерев’яній господарській будівлі. Вогонь локалізували о 10:42 працівники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області, а о 10:47 пожежу ліквідували. Рятувальникам допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Скулин.Вогонь знищив 23 м2 стін, 10 м2 покрівлі, 1,5 м3 дров, пошкоджено - 14 м2 стін, 8 м2 покрівлі, кормозапарник.Ймовірна причина виникнення пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.