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Волинські рятувальники гасили пожежі у житловому секторі

Волинські рятувальники гасили пожежі у житловому секторі
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували дві пожежі в житловому секторі.

Про це інформує ДСНС у Волинській області.

Вчора, 8 грудня, рятувальники загасили дві пожежі господарських споруд, що сталися у Ковельському районі.

Так, опівночі у селі Хворостів на території Вишнівської сільської громади зайнялася вогнем дерев’яна господарська споруда. Вогонь оперативно локалізували працівники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області о 00:35, а вже о 1:35 повністю його ліквідували.

Рятувальникам допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Штунь.

Вогонь знищив 2 тонни сіна, 3 тонни зерна, деревообробний станок, господарчий інвентар.

Ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем власником господарчої споруди.

А о 10:20 у селі Білин, що на території Ковельської міської громади, виникла ще одна пожежа в дерев’яній господарській будівлі. Вогонь локалізували о 10:42 працівники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області, а о 10:47 пожежу ліквідували. Рятувальникам допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Скулин.

Вогонь знищив 23 м2 стін, 10 м2 покрівлі, 1,5 м3 дров, пошкоджено - 14 м2 стін, 8 м2 покрівлі, кормозапарник.

Ймовірна причина виникнення пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, пожежа, господарська споруда, рятувальники
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