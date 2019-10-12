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У якій валюті зберігати гроші: поради волинських експертів. ВІДЕО

У якій валюті зберігати гроші: поради волинських експертів. ВІДЕО
Знецінення української гривні щодо американського долара неабияк лякає населення. Люди масово скуповують іноземну валюту. Здавалося б, валютні коливання – сезонні і вже звичні перед новорічними святами. Однак на ситуацію із іноземною валютою повпливали ще кілька факторів.

Про це пише 12 канал.

Гривня увійшла у 2021 рік із курсом 28,27 гривні за долар. І поступово, але впевнено зміцнювалася. В середині листопада Національний банк України встановлює курс на рівні всього 26 гривень за долар – а після того його вартість починає стрімко рости. У середу, 8 грудня, він вже вартує 27,30.

Коливання гривні є сезонним. І на кінець року вона девальвує. Однак цьогоріч – не все так просто. Різке знецінення гривні зумовили ще кілька факторів.

Передусім варто наголосити: впродовж тривалого часу гривня трималася на стабільному рівні і навіть увійшла до ТОП-10 валют світу, що найбільше зміцнилися. Таке дослідження два місяці тому опублікувала агенція Bloomberg.

“Гривня посіла 6 місце зі 146 інших валют світу. Чому це сталося? Все досить логічно – в нас зросли обсяги доларової валюти”, – пояснює кандидатка економічних наук Ірина Камінська.

Передусім рекордну кількість врожаю цьогоріч зібрали аграрії і згодом продали свою продукцію за цінами, що на 25 відсотків вищі, ніж минулого року. Значну частку у експорті України цьогоріч становили метали і руди.

Ще один фактор – іноземні інвестори, які вкладали свої кошти в українські державні облігації під вигідну ставку – 12 відсотків.

“Для них цілком прийнятною і вигідною є ставка на рівні 5-6 відсотків. А в нас цілих 12”, – розповідає Ірина Камінська.

Окрім того, приблизно на 20 відсотків більше грошей в Україну надіслали наші заробітчани, а також збільшився потік туристів, які згодом почали купувати нерухомість. Це зумовило неабиякий притік в Україну міжнародної валюти.

Однак все було добре, допоки не з’явилася інформація про можливу повномасштабну війну. Іноземні інвестори почали масово виходити з українського ринку. Далі масово скуповувати долари почало населення. За даними НБУ, з початку листопада купівля валюти населенням сягнула 200 мільйонів доларів.

“А ще – страх, який навіює Росія своїм “брязканням зброєю” і люди хочуть в більш надійну валюту перевести свої збереження. А якщо зростає попит на долар, то і ціна його буде рости”, – каже докторка економічних наук Любов Ліпич.

До купівлі валюти приєдналися ще й спекулянти, що лише нарощують паніку.

То що ж буде із гривнею та доларом далі і в якій валюті краще зберігати заощадження? У проєкті бюджету-2022 середньорічний курс долара заклали на рівні 28,6 гривні, а наприкінці року – 28,7 гривні за долар. Дещо оптимістичніший сценарій пропонує Міжнародний Валютний Фонд – середньорічний курс долара на рівні 27,43 гривні.

В якій таки валюті зберігати свої заощадження – експерти радять в один голос: варто зберігати свої заощадження в доларах. Якщо є можливість – краще оптимізувати і розділити свій портфель: дещо в гривнях, дещо в доларах, дещо в євро.

Водночас, фахівці стверджують: потенціал зростання долара може розвіятися коли стане відомо, чи буде наступ з боку Росії. Тоді кажуть, паніка спаде, а за нею і курс.

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Теги: Волинь, валюта, зберігання
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