У якій валюті зберігати гроші: поради волинських експертів. ВІДЕО





Про це пише



Гривня увійшла у 2021 рік із курсом 28,27 гривні за долар. І поступово, але впевнено зміцнювалася. В середині листопада Національний банк України встановлює курс на рівні всього 26 гривень за долар – а після того його вартість починає стрімко рости. У середу, 8 грудня, він вже вартує 27,30.



Коливання гривні є сезонним. І на кінець року вона девальвує. Однак цьогоріч – не все так просто. Різке знецінення гривні зумовили ще кілька факторів.



Передусім варто наголосити: впродовж тривалого часу гривня трималася на стабільному рівні і навіть увійшла до ТОП-10 валют світу, що найбільше зміцнилися. Таке дослідження два місяці тому опублікувала агенція Bloomberg.



“Гривня посіла 6 місце зі 146 інших валют світу. Чому це сталося? Все досить логічно – в нас зросли обсяги доларової валюти”, – пояснює кандидатка економічних наук Ірина Камінська.



Передусім рекордну кількість врожаю цьогоріч зібрали аграрії і згодом продали свою продукцію за цінами, що на 25 відсотків вищі, ніж минулого року. Значну частку у експорті України цьогоріч становили метали і руди.



Ще один фактор – іноземні інвестори, які вкладали свої кошти в українські державні облігації під вигідну ставку – 12 відсотків.



“Для них цілком прийнятною і вигідною є ставка на рівні 5-6 відсотків. А в нас цілих 12”, – розповідає Ірина Камінська.



Окрім того, приблизно на 20 відсотків більше грошей в Україну надіслали наші заробітчани, а також збільшився потік туристів, які згодом почали купувати нерухомість. Це зумовило неабиякий притік в Україну міжнародної валюти.



Однак все було добре, допоки не з’явилася інформація про можливу повномасштабну війну. Іноземні інвестори почали масово виходити з українського ринку. Далі масово скуповувати долари почало населення. За даними НБУ, з початку листопада купівля валюти населенням сягнула 200 мільйонів доларів.



“А ще – страх, який навіює Росія своїм “брязканням зброєю” і люди хочуть в більш надійну валюту перевести свої збереження. А якщо зростає попит на долар, то і ціна його буде рости”, – каже докторка економічних наук Любов Ліпич.



До купівлі валюти приєдналися ще й спекулянти, що лише нарощують паніку.



То що ж буде із гривнею та доларом далі і в якій валюті краще зберігати заощадження? У проєкті бюджету-2022 середньорічний курс долара заклали на рівні 28,6 гривні, а наприкінці року – 28,7 гривні за долар. Дещо оптимістичніший сценарій пропонує Міжнародний Валютний Фонд – середньорічний курс долара на рівні 27,43 гривні.



В якій таки валюті зберігати свої заощадження – експерти радять в один голос: варто зберігати свої заощадження в доларах. Якщо є можливість – краще оптимізувати і розділити свій портфель: дещо в гривнях, дещо в доларах, дещо в євро.



Водночас, фахівці стверджують: потенціал зростання долара може розвіятися коли стане відомо, чи буде наступ з боку Росії. Тоді кажуть, паніка спаде, а за нею і курс.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Знецінення української гривні щодо американського долара неабияк лякає населення. Люди масово скуповують іноземну валюту. Здавалося б, валютні коливання – сезонні і вже звичні перед новорічними святами. Однак на ситуацію із іноземною валютою повпливали ще кілька факторів.Про це пише 12 канал Гривня увійшла у 2021 рік із курсом 28,27 гривні за долар. І поступово, але впевнено зміцнювалася. В середині листопада Національний банк України встановлює курс на рівні всього 26 гривень за долар – а після того його вартість починає стрімко рости. У середу, 8 грудня, він вже вартує 27,30.Коливання гривні є сезонним. І на кінець року вона девальвує. Однак цьогоріч – не все так просто. Різке знецінення гривні зумовили ще кілька факторів.Передусім варто наголосити: впродовж тривалого часу гривня трималася на стабільному рівні і навіть увійшла до ТОП-10 валют світу, що найбільше зміцнилися. Таке дослідження два місяці тому опублікувала агенція Bloomberg.“Гривня посіла 6 місце зі 146 інших валют світу. Чому це сталося? Все досить логічно – в нас зросли обсяги доларової валюти”, – пояснює кандидатка економічних наукПередусім рекордну кількість врожаю цьогоріч зібрали аграрії і згодом продали свою продукцію за цінами, що на 25 відсотків вищі, ніж минулого року. Значну частку у експорті України цьогоріч становили метали і руди.Ще один фактор – іноземні інвестори, які вкладали свої кошти в українські державні облігації під вигідну ставку – 12 відсотків.“Для них цілком прийнятною і вигідною є ставка на рівні 5-6 відсотків. А в нас цілих 12”, – розповідає Ірина Камінська.Окрім того, приблизно на 20 відсотків більше грошей в Україну надіслали наші заробітчани, а також збільшився потік туристів, які згодом почали купувати нерухомість. Це зумовило неабиякий притік в Україну міжнародної валюти.Однак все було добре, допоки не з’явилася інформація про можливу повномасштабну війну. Іноземні інвестори почали масово виходити з українського ринку. Далі масово скуповувати долари почало населення. За даними НБУ, з початку листопада купівля валюти населенням сягнула 200 мільйонів доларів.“А ще – страх, який навіює Росія своїм “брязканням зброєю” і люди хочуть в більш надійну валюту перевести свої збереження. А якщо зростає попит на долар, то і ціна його буде рости”, – каже докторка економічних наукДо купівлі валюти приєдналися ще й спекулянти, що лише нарощують паніку.То що ж буде із гривнею та доларом далі і в якій валюті краще зберігати заощадження? У проєкті бюджету-2022 середньорічний курс долара заклали на рівні 28,6 гривні, а наприкінці року – 28,7 гривні за долар. Дещо оптимістичніший сценарій пропонує Міжнародний Валютний Фонд – середньорічний курс долара на рівні 27,43 гривні.В якій таки валюті зберігати свої заощадження – експерти радять в один голос: варто зберігати свої заощадження в доларах. Якщо є можливість – краще оптимізувати і розділити свій портфель: дещо в гривнях, дещо в доларах, дещо в євро.Водночас, фахівці стверджують: потенціал зростання долара може розвіятися коли стане відомо, чи буде наступ з боку Росії. Тоді кажуть, паніка спаде, а за нею і курс.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію