вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі біля Луцька невідомі обстріляли собак із мисливської рушниці

У селі біля Луцька невідомі обстріляли собак із мисливської рушниці
У селі Боратин Луцького району обабіч дороги із численними стріляними ранами виявили собаку, якого шукали власники. Ще одного зниклого четверолапого знайти не вдалося, можливо, він помер від отриманих ран.

Про це повідомила Альона Колодій-Голова у Фейсбуці.

За її словами, пси Лютий та Джессіка зникли у селі Боратин вранці 7 грудня. Згодом перехожі виявили Джессі обабіч дороги біля дерева, в районі пилорами.

«Бачте, вона стрілена, експертиза встановила дріб 7(дуже дрібно). Не можу стримати обурення і хвилювання, як у вівторок в населеному пункті могли відстрілювати собак?. Будь ласка, хто чув постріли 7 грудня, повідомте за номером 0991372979. Не будьте байдужі, бо сьогодні – мої собаки, а завтра можуть бути і ваші, і не тільки собаки. Лютого, чорного собаку, так і не знайшли, напевно, по ньому пройшлись із дробовика ближче», – пише волинянка.
У селі біля Луцька невідомі обстріляли собак із мисливської рушниці

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Боратин, рушниця, собаки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Де обстріляли?За огорожею чи на території села??
якщо тварина за межами господарської території то за неї відповідає власник(вкрали чи обстріляли)....
Відповісти
Шкода тварину за якою неналежно дивились власники(((
Відповісти
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 9 грудня
Сьогодні, 11:58
Вночі у Луцьку спіймали трьох п'яних водіїв: один потрапив у ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
У селі біля Луцька невідомі обстріляли собак із мисливської рушниці
Сьогодні, 11:15
У Луцьку можуть припинити існування онкодиспансер і психлікарня
Сьогодні, 11:11
У якій валюті зберігати гроші: поради волинських експертів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:00
Схожі новини
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося «Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
30 листопад, 15:18
У Луцьку облаштовані лише 2 з 11 майданчиків для вигулу собак У Луцьку облаштовані лише 2 з 11 майданчиків для вигулу собак
27 вересень, 10:16
У селі біля Луцька відкрили логопедичний центр. ФОТО У селі біля Луцька відкрили логопедичний центр. ФОТО
06 жовтень, 2020, 08:10
У Луцьку збиратимуть підписи, аби припинити діяльність Богдани Новарчук У Луцьку збиратимуть підписи, аби припинити діяльність Богдани Новарчук
18 липень, 2020, 19:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин втрапив за ґрати за те, що возив пістолет та наркотики у машині
Сьогодні, 12:09
 0
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 9 грудня
Сьогодні, 11:58
 0
Вночі у Луцьку спіймали трьох п'яних водіїв: один потрапив у ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
 0
У селі біля Луцька невідомі обстріляли собак із мисливської рушниці
Сьогодні, 11:15
 0
У Луцьку можуть припинити існування онкодиспансер і психлікарня
Сьогодні, 11:11
 0
Медіа
відео
1/8