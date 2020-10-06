У селі біля Луцька невідомі обстріляли собак із мисливської рушниці





Про це повідомила



За її словами, пси Лютий та Джессіка зникли у селі Боратин вранці 7 грудня. Згодом перехожі виявили Джессі обабіч дороги біля дерева, в районі пилорами.



«Бачте, вона стрілена, експертиза встановила дріб 7(дуже дрібно). Не можу стримати обурення і хвилювання, як у вівторок в населеному пункті могли відстрілювати собак?. Будь ласка, хто чув постріли 7 грудня, повідомте за номером 0991372979. Не будьте байдужі, бо сьогодні – мої собаки, а завтра можуть бути і ваші, і не тільки собаки. Лютого, чорного собаку, так і не знайшли, напевно, по ньому пройшлись із дробовика ближче», – пише волинянка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Боратин Луцького району обабіч дороги із численними стріляними ранами виявили собаку, якого шукали власники. Ще одного зниклого четверолапого знайти не вдалося, можливо, він помер від отриманих ран.Про це повідомила Альона Колодій-Голова у Фейсбуці.За її словами, пси Лютий та Джессіка зникли у селі Боратин вранці 7 грудня. Згодом перехожі виявили Джессі обабіч дороги біля дерева, в районі пилорами.«Бачте, вона стрілена, експертиза встановила дріб 7(дуже дрібно). Не можу стримати обурення і хвилювання, як у вівторок в населеному пункті могли відстрілювати собак?. Будь ласка, хто чув постріли 7 грудня, повідомте за номером 0991372979. Не будьте байдужі, бо сьогодні – мої собаки, а завтра можуть бути і ваші, і не тільки собаки. Лютого, чорного собаку, так і не знайшли, напевно, по ньому пройшлись із дробовика ближче», – пише волинянка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію