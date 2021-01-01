Вночі у Луцьку спіймали трьох п'яних водіїв: один потрапив у ДТП. ВІДЕО

Під час нічного патрулювання у Луцьку патрульні виявили трьох п'яних водіїв-порушників.Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні, 9 грудня, вночі на проспекті Василя Мойсея, що у Луцьку, поліцейські виявили транспортний засіб Skoda Octavia, який здійснив виїзд на зустрічну смугу проїзної частини.Патрульні зупинили автомобіль, а під час спілкування з 23-річним керманичем, у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події у присутності двох свідків. Результат виявився позитивним.Згодом поліцейські виявили ще двох керманичів, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.Про одного з керманичів повідомили на лінію 102 небайдужі громадяни. Так, 43-річного водія патрульні виявили на вулиці Стрілецькій. Огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння показав результат у 2,32 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму.Згодом патрульні прибули на ДТП без травмованих. Де водій Ford Focus порушив ПДР, керував автомобілем не маючи при собі посвідчення водія, реєстраційного документа на транспортний засіб та з ознаками алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння керманич відмовився у присутності двох свідків.В усіх випадках патрульні складали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.