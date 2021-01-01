Вночі у Луцьку спіймали трьох п'яних водіїв: один потрапив у ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
Під час нічного патрулювання у Луцьку патрульні виявили трьох п'яних водіїв-порушників.
Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 9 грудня, вночі на проспекті Василя Мойсея, що у Луцьку, поліцейські виявили транспортний засіб Skoda Octavia, який здійснив виїзд на зустрічну смугу проїзної частини.
Патрульні зупинили автомобіль, а під час спілкування з 23-річним керманичем, у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події у присутності двох свідків. Результат виявився позитивним.
Згодом поліцейські виявили ще двох керманичів, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.
Про одного з керманичів повідомили на лінію 102 небайдужі громадяни. Так, 43-річного водія патрульні виявили на вулиці Стрілецькій. Огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння показав результат у 2,32 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму.
Згодом патрульні прибули на ДТП без травмованих. Де водій Ford Focus порушив ПДР, керував автомобілем не маючи при собі посвідчення водія, реєстраційного документа на транспортний засіб та з ознаками алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння керманич відмовився у присутності двох свідків.
В усіх випадках патрульні складали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
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Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 9 грудня, вночі на проспекті Василя Мойсея, що у Луцьку, поліцейські виявили транспортний засіб Skoda Octavia, який здійснив виїзд на зустрічну смугу проїзної частини.
Патрульні зупинили автомобіль, а під час спілкування з 23-річним керманичем, у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події у присутності двох свідків. Результат виявився позитивним.
Згодом поліцейські виявили ще двох керманичів, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.
Про одного з керманичів повідомили на лінію 102 небайдужі громадяни. Так, 43-річного водія патрульні виявили на вулиці Стрілецькій. Огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння показав результат у 2,32 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму.
Згодом патрульні прибули на ДТП без травмованих. Де водій Ford Focus порушив ПДР, керував автомобілем не маючи при собі посвідчення водія, реєстраційного документа на транспортний засіб та з ознаками алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння керманич відмовився у присутності двох свідків.
В усіх випадках патрульні складали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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