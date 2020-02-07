Знайшли тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar зі Львова

Тараса Познякова.



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За даними, тіло знайшли минулого тижня поблизу траси "Житомир - Київ". Інформацію підтвердили в СБУ.



"Наразі співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова. До пошукових робіт була залучена спецтехніка Міноборони. Спецслужбою отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства", – прокоментував речник СБУ Артем Дехтяренко.



За даними джерела УП, слідство отримало інформацію щодо обставин вбивства Познякова. За цими даними безпосередньо застрелив львів’янина громадянин Росії Луан Кінгісепп з пістолета "ТТ".



Кінгісепп зі своїм "побратимом" Дмитром Голубом закопали тіло вбитого та знищили засоби зв’язку, а автомобіль "Ауді А6" вбитого заховали в одному з гаражних кооперативів у Києво-Святошинському районі Київської області у знайомого Голуба.



Співрозмовник УП зазначає, що пошук місця поховання тіла Познякова ускладнювався суттєвими змінами рельєфу за п’ять з половиною років, які минули з часу вбивства.



До пошукових робіт залучалася важка техніка, а також застосовувалося спеціальне технічне обладнання - георадар "EASY RAD - GPR", що використовується відділом репатріаційних заходів та пошукової роботи Управління цивільно-військового співробітництва ГШ ЗСУ.



Нагадаємо, що



Востаннє того дня автомобіль Тараса марки Audi A6 зафіксували камери спостереження у селі Бобриця під Києвом. І лише 12 квітня правоохоронці знайшли авто львів'янина в одному з гаражних кооперативів у Києво-Святошинському районі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба безпеки України відшукала тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar львів'янинаПро це повідомляє Українська Правда з посиланням на правоохоронні органи.За даними, тіло знайшли минулого тижня поблизу траси "Житомир - Київ". Інформацію підтвердили в СБУ."Наразі співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова. До пошукових робіт була залучена спецтехніка Міноборони. Спецслужбою отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства", – прокоментував речник СБУ АЗа даними джерела УП, слідство отримало інформацію щодо обставин вбивства Познякова. За цими даними безпосередньо застрелив львів’янина громадянин Росіїз пістолета "ТТ".Кінгісепп зі своїм "побратимом"закопали тіло вбитого та знищили засоби зв’язку, а автомобіль "Ауді А6" вбитого заховали в одному з гаражних кооперативів у Києво-Святошинському районі Київської області у знайомого Голуба.Співрозмовник УП зазначає, що пошук місця поховання тіла Познякова ускладнювався суттєвими змінами рельєфу за п’ять з половиною років, які минули з часу вбивства.До пошукових робіт залучалася важка техніка, а також застосовувалося спеціальне технічне обладнання - георадар "EASY RAD - GPR", що використовується відділом репатріаційних заходів та пошукової роботи Управління цивільно-військового співробітництва ГШ ЗСУ.Нагадаємо, що Позняков‬ Тарас Олександрович виїхав вранці , 4 квітня 2016 року зі Львова і прямував до Києва. Хлопець поїхав на власній машині, взявши з собою двох попутників, яких знайшов через популярний інтернет-сервіс BlaBlaCar.Востаннє того дня автомобіль Тараса марки Audi A6 зафіксували камери спостереження у селі Бобриця під Києвом. І лише 12 квітня правоохоронці знайшли авто львів'янина в одному з гаражних кооперативів у Києво-Святошинському районі.

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