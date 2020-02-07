Знайшли тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar зі Львова
Сьогодні, 12:35
Служба безпеки України відшукала тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar львів'янина Тараса Познякова.
Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на правоохоронні органи.
За даними, тіло знайшли минулого тижня поблизу траси "Житомир - Київ". Інформацію підтвердили в СБУ.
"Наразі співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова. До пошукових робіт була залучена спецтехніка Міноборони. Спецслужбою отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства", – прокоментував речник СБУ Артем Дехтяренко.
За даними джерела УП, слідство отримало інформацію щодо обставин вбивства Познякова. За цими даними безпосередньо застрелив львів’янина громадянин Росії Луан Кінгісепп з пістолета "ТТ".
Кінгісепп зі своїм "побратимом" Дмитром Голубом закопали тіло вбитого та знищили засоби зв’язку, а автомобіль "Ауді А6" вбитого заховали в одному з гаражних кооперативів у Києво-Святошинському районі Київської області у знайомого Голуба.
Співрозмовник УП зазначає, що пошук місця поховання тіла Познякова ускладнювався суттєвими змінами рельєфу за п’ять з половиною років, які минули з часу вбивства.
До пошукових робіт залучалася важка техніка, а також застосовувалося спеціальне технічне обладнання - георадар "EASY RAD - GPR", що використовується відділом репатріаційних заходів та пошукової роботи Управління цивільно-військового співробітництва ГШ ЗСУ.
Нагадаємо, що Позняков Тарас Олександрович виїхав вранці, 4 квітня 2016 року зі Львова і прямував до Києва. Хлопець поїхав на власній машині, взявши з собою двох попутників, яких знайшов через популярний інтернет-сервіс BlaBlaCar.
Востаннє того дня автомобіль Тараса марки Audi A6 зафіксували камери спостереження у селі Бобриця під Києвом. І лише 12 квітня правоохоронці знайшли авто львів'янина в одному з гаражних кооперативів у Києво-Святошинському районі.
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Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на правоохоронні органи.
За даними, тіло знайшли минулого тижня поблизу траси "Житомир - Київ". Інформацію підтвердили в СБУ.
"Наразі співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова. До пошукових робіт була залучена спецтехніка Міноборони. Спецслужбою отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства", – прокоментував речник СБУ Артем Дехтяренко.
За даними джерела УП, слідство отримало інформацію щодо обставин вбивства Познякова. За цими даними безпосередньо застрелив львів’янина громадянин Росії Луан Кінгісепп з пістолета "ТТ".
Кінгісепп зі своїм "побратимом" Дмитром Голубом закопали тіло вбитого та знищили засоби зв’язку, а автомобіль "Ауді А6" вбитого заховали в одному з гаражних кооперативів у Києво-Святошинському районі Київської області у знайомого Голуба.
Співрозмовник УП зазначає, що пошук місця поховання тіла Познякова ускладнювався суттєвими змінами рельєфу за п’ять з половиною років, які минули з часу вбивства.
До пошукових робіт залучалася важка техніка, а також застосовувалося спеціальне технічне обладнання - георадар "EASY RAD - GPR", що використовується відділом репатріаційних заходів та пошукової роботи Управління цивільно-військового співробітництва ГШ ЗСУ.
Нагадаємо, що Позняков Тарас Олександрович виїхав вранці, 4 квітня 2016 року зі Львова і прямував до Києва. Хлопець поїхав на власній машині, взявши з собою двох попутників, яких знайшов через популярний інтернет-сервіс BlaBlaCar.
Востаннє того дня автомобіль Тараса марки Audi A6 зафіксували камери спостереження у селі Бобриця під Києвом. І лише 12 квітня правоохоронці знайшли авто львів'янина в одному з гаражних кооперативів у Києво-Святошинському районі.
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