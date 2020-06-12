У МОЗ пояснили, чому COVID-19 особливо небезпечний для онкохворих пацієнтів

Люди, які не були вакциновані та мають супутні стани чи захворювання, більш схильні важко перенести COVID-19. Зокрема йдеться про онкохворих. Їх наразі в Україні налічують близько 1 мільйон.Про це інформують у МОЗ.Онкозахворювання є другою за поширеністю, після серцево-судинних захворювань, причиною смертності серед українців.Центри з контролю та профілактики захворювань США наголошують, що людям, у яких діагностовано онкозахворювання, особливо важливо дотримуватися профілактичних заходів для захисту від COVID-19.Насамперед йдеться про тих, хто отримує курс хімієтерапії. Оскільки вона може послабити імунну систему онкопацієнтів, то будь-яка інфекція, зокрема COVID-19, може мати для них серйозні наслідки. Йдеться про те, що організм пацієнта з онко є імуноскомпрометованим, а тому імунна система не може повною мірою захищатися від хвороб.За інформацією Національного інституту раку США, люди із раком крові можуть мати більш високий ризик госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусу, ніж люди із раковими пухлинами. Знову ж таки, мова про те, що люди із раком крові мають більш виснажений рівень імунних клітин, які працюють на захист від вірусів.Зважаючи на те, що онкопацієнти часто відвідують медичні заклади для діагностики чи лікування, то можлива підвищена кількість соціальних контактів, також є ризиком до інфікування коронавірусною хворобою.Щоб захистити себе від ризиків коронавірусної хвороби, МОЗ радить онкопацієнтам:-Вакцинуватися проти COVID-19. Щеплення допоможе уникнути тяжкого перебігу та ризику померти. Пам’ятайте, що ризик померти від COVID-19 значно більший, ніж ризик летального випадку від онкозахворювання.-Негайно зв’язуватися зі своїм лікарем, якщо у вас з’явилися навіть легкі симптоми захворювання. Пам’ятайте, якщо ви отримуєте курс хімієтерапії, ризики бути госпіталізованим та померти внаслідок COVID-19 значно збільшуються.-Слідкуйте за температурою тіла. Вимірюйте її щоразу, коли вам без причин жарко, холодно, маєте почервоніння чи відчуваєте нездужання. Якщо температура понад 38ºC – зв’яжіться із сімейним лікарем.-Правильно користуйтеся захисною маскою: вона має закривати ніс та рот. Просіть людей поруч також використовувати маски, поясніть, що для вашого здоров’я – це критично важливо.-Часто мийте руки, адже брудні руки – зручне середовище для поширення багатьох хвороб.-Уникайте скупчень людей та погано провітрюваних приміщень.-Дотримуйтеся соціальної дистанції.-Майте запас потрібних ліків на випадок, якщо вам довго доведеться залишатися вдома. Це також потрібно, щоб мінімізувати кількість візитів до аптеки чи лікарні.-Перевірте, що маєте безрецептурні ліки, до прикладу, жарознижуючі.-Якщо плануєте візит до лікаря, переконайтеся, що він точно може вас прийняти, щоб не сидіти в чергах або не згаяти час.-Не відтерміновуйте лікування самостійно, завжди консультуйтеся із лікарем.