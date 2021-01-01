Волинські лікарі-проктологи прооперували одразу 7 пацієнтів. ФОТО
Сьогодні, 13:41
7 грудня вперше на Волині проктологи КНП «НЦМЛ» спільно зі спеціалістом із Києва Віктором Волощуком одночасно прооперували 7 складних пацієнтів.
Про це повідомляють на сторінці медзакладу у Фейсбук.
"Тісна співпраця з професіоналами та обмін досвідом спрямовані на підвищення кваліфікації та надання ще кращої медичної допомоги нашим пацієнтам", - йдеться у дописі.
Як зазначають, лікування проводиться сучасними методами (за допомогою лазера чи радіо-хвильового коагулятора) геморою всіх стадій, анальних тріщин, куприкових ходів, поліпів анального каналу.
"Геморой – це досить серйозна патологія, що не проходить самостійно. Самолікування може загрожувати ускладненнями. Тому не потрібно терпіти біль і дискомфорт – звертайтеся до лікаря за консультацією", – йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють на сторінці медзакладу у Фейсбук.
"Тісна співпраця з професіоналами та обмін досвідом спрямовані на підвищення кваліфікації та надання ще кращої медичної допомоги нашим пацієнтам", - йдеться у дописі.
Як зазначають, лікування проводиться сучасними методами (за допомогою лазера чи радіо-хвильового коагулятора) геморою всіх стадій, анальних тріщин, куприкових ходів, поліпів анального каналу.
"Геморой – це досить серйозна патологія, що не проходить самостійно. Самолікування може загрожувати ускладненнями. Тому не потрібно терпіти біль і дискомфорт – звертайтеся до лікаря за консультацією", – йдеться в повідомленні.
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Сьогодні, 13:41
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