вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські лікарі-проктологи прооперували одразу 7 пацієнтів. ФОТО

Волинські лікарі-проктологи прооперували одразу 7 пацієнтів. ФОТО
7 грудня вперше на Волині проктологи КНП «НЦМЛ» спільно зі спеціалістом із Києва Віктором Волощуком одночасно прооперували 7 складних пацієнтів.

Про це повідомляють на сторінці медзакладу у Фейсбук.

"Тісна співпраця з професіоналами та обмін досвідом спрямовані на підвищення кваліфікації та надання ще кращої медичної допомоги нашим пацієнтам", - йдеться у дописі.

Як зазначають, лікування проводиться сучасними методами (за допомогою лазера чи радіо-хвильового коагулятора) геморою всіх стадій, анальних тріщин, куприкових ходів, поліпів анального каналу.

"Геморой – це досить серйозна патологія, що не проходить самостійно. Самолікування може загрожувати ускладненнями. Тому не потрібно терпіти біль і дискомфорт – звертайтеся до лікаря за консультацією", – йдеться в повідомленні.
Волинські лікарі-проктологи прооперували одразу 7 пацієнтів. ФОТО
Волинські лікарі-проктологи прооперували одразу 7 пацієнтів. ФОТО
Волинські лікарі-проктологи прооперували одразу 7 пацієнтів. ФОТО
Волинські лікарі-проктологи прооперували одразу 7 пацієнтів. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, лікарня, проктологи, геморой, операція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські лікарі-проктологи прооперували одразу 7 пацієнтів. ФОТО
Сьогодні, 13:41
Психлікарню у Липинах і онкодиспансер у Луцьку реорганізували, директорів звільнять
Сьогодні, 13:27
Як і коли волиняни зможуть використати тисячу за вакцинацію проти COVID-19
Сьогодні, 13:20
Поліція розшукує шахрайку з Волині, яка переховується на Київщині. ФОТО
Сьогодні, 13:05
У МОЗ пояснили, чому COVID-19 особливо небезпечний для онкохворих пацієнтів
Сьогодні, 12:49
Схожі новини
Помер волинянин, який потрапив у ДТП в Нововолинську Помер волинянин, який потрапив у ДТП в Нововолинську
26 жовтень, 19:29
На Волині ще одна лікарня прийматиме «ковідних» хворих На Волині ще одна лікарня прийматиме «ковідних» хворих
07 жовтень, 16:55
У мережі розкритикували бирки для новонароджених у лікарні Нововолинська У мережі розкритикували бирки для новонароджених у лікарні Нововолинська
13 вересень, 17:27
45 днів і три операції: волинські лікарі врятували чоловіка зі складним діагнозом 45 днів і три операції: волинські лікарі врятували чоловіка зі складним діагнозом
07 вересень, 16:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські лікарі-проктологи прооперували одразу 7 пацієнтів. ФОТО
Сьогодні, 13:41
 0
Психлікарню у Липинах і онкодиспансер у Луцьку реорганізували, директорів звільнять
Сьогодні, 13:27
 0
Як і коли волиняни зможуть використати тисячу за вакцинацію проти COVID-19
Сьогодні, 13:20
 0
Поліція розшукує шахрайку з Волині, яка переховується на Київщині. ФОТО
Сьогодні, 13:05
 0
У МОЗ пояснили, чому COVID-19 особливо небезпечний для онкохворих пацієнтів
Сьогодні, 12:49
 0
Медіа
відео
1/8