Волинські лікарі-проктологи прооперували одразу 7 пацієнтів. ФОТО

Віктором Волощуком одночасно прооперували 7 складних пацієнтів.



Про це повідомляють на сторінці медзакладу у



"Тісна співпраця з професіоналами та обмін досвідом спрямовані на підвищення кваліфікації та надання ще кращої медичної допомоги нашим пацієнтам", - йдеться у дописі.



Як зазначають, лікування проводиться сучасними методами (за допомогою лазера чи радіо-хвильового коагулятора) геморою всіх стадій, анальних тріщин, куприкових ходів, поліпів анального каналу.



"Геморой – це досить серйозна патологія, що не проходить самостійно. Самолікування може загрожувати ускладненнями. Тому не потрібно терпіти біль і дискомфорт – звертайтеся до лікаря за консультацією", – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 грудня вперше на Волині проктологи КНП «НЦМЛ» спільно зі спеціалістом із Києваодночасно прооперували 7 складних пацієнтів.Про це повідомляють на сторінці медзакладу у Фейсбук. "Тісна співпраця з професіоналами та обмін досвідом спрямовані на підвищення кваліфікації та надання ще кращої медичної допомоги нашим пацієнтам", - йдеться у дописі.Як зазначають, лікування проводиться сучасними методами (за допомогою лазера чи радіо-хвильового коагулятора) геморою всіх стадій, анальних тріщин, куприкових ходів, поліпів анального каналу."Геморой – це досить серйозна патологія, що не проходить самостійно. Самолікування може загрожувати ускладненнями. Тому не потрібно терпіти біль і дискомфорт – звертайтеся до лікаря за консультацією", – йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію